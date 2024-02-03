  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

توسط نهادکتابخانه‌ها اعلام شد؛

عضویت در کتابخانه‌های عمومی در دهه فجر رایگان است

عضویت در کتابخانه‌های عمومی در دهه فجر رایگان است

به مناسبت فرارسیدن چهل و پنجمین دهه فجر انقلاب اسلامی، طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد منابع در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرد به مناسبت فرارسیدن چهل و پنجمین دهه فجر انقلاب اسلامی، طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد منابع در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شود.

به این‌ترتیب علاقه‌مندان از ۱۲ تا ۲۲ بهمن فرصت دارند با مراجعه به سامانه سامان و پرتال‌های کتابخانه‌ای و دریافت کد تخفیف عضویت رایگان، به عضویت کتابخانه مورد نظر خود درآیند. در این طرح، اعضایی که منابع امانی‌شان شامل جرایم دیرکرد می‌شود، در صورتی که در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ به کتابخانه عودت دهند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد خواهند شد.

اعتبار کدهای تخفیف عضویت رایگان تا ۳۰ بهمن‌ماه خواهد بود و فهرست پرتال کتابخانه‌های عمومی در سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی نیز در نشانی www.samanpl.ir در دسترس است.

کد مطلب 6012975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها