شناسایی ۱۴۵۷ کارگاه مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی جدید در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح قریشی صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به اقشار مختلف جامعه ارائه خدمت می‌کند و بیش از ۴۶ میلیون نفر در کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد بیش از ۴ میلیون نفر مستمری‌بگیرند.

وی با بیان اینکه در کردستان ۲۲۷ هزار و ۱۹۵ نفر بیمه شده اصلی داریم، بیان کرد: بیمه شدگان استان شامل بیمه اختیاری، اجباری، بیمه رانندگان، بیمه کارفرمایان صنفی، بیمه باربران، زنبورداران، مساجد، بیکاری و بیمه کشاورزی است.

قریشی عنوان کرد: بیش از ۶۸۵ هزار نفر که ۴۵ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود تحت پوشش بیمه‌های مختلف تأمین اجتماعی هستند.

بیش از ۶۳ هزار مستمری بگیر کردستانی تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: ۶۳ هزار و ۴۶۲ نفر مستمری بگیر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان داریم که بر اساس تعهدات اصلی سازمان تأمین اجتماعی مستمری این افراد پرداخت می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان به غرامت دستمزد ایام بارداری پرداخت و افزود: مرخصی زایمان اکنون ۹ ماه است و توسط تأمین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود.

قریشی اضافه کرد: همچنین پرداخت وام به مستمری‌بگیران تحت پوشش از دیگر رسالت‌های تأمین اجتماعی استان است که امسال حداقل مبلغ این وام ۲۰ میلیون تومان است و از طریق معرفی کانون بازنشستگان به مستمری بگیران پرداخت می‌شود.

۸ هزار بازنشسته از فعالیت المپیاد ورزشی بازنشستگان بهره می‌برند

وی به المپیاد ورزشی بازنشستگان پرداخت و بیان کرد: هشت هزار بازنشسته از فعالیت المپیاد ورزشی بازنشستگان بهره می‌برند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان به بازرسی سیستماتیک از کارگاه‌های مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی در استان پرداخت و عنوان کرد: ۲۲ هزار و ۴۳۳ فقره بازرسی در استان انجام شده است.

قریشی ادامه داد: در حال حاضر ۱۹ هزار و ۸۹۹ کارگاه در استان کردستان مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی هستند که نسبت به سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون ۵۷ عملیات اصلی سازمان تأمین اجتماعی در بستر اینترنت و از طریق سامانه غیرحضوری انجام می‌شوند و کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بیمه‌شدگان می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.