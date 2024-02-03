به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبق پرس، دولت عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد که دولت آمریکا بار دیگر تجاوز جدیدی ضد تمامیت ارضی عراق انجام داده و مواضعی که نیروهای امنیتی این کشور در دو منطقه عکاشات و القائم حضور داشتهاند و همچنین مناطق مسکونی مجاور آن را توسط هواپیماهای خود موشکباران کرده است.
بیانیه دولت عراق تاکید دارد که در این تجاوز آشکار ۱۶ عراقی به شهادت رسیدهاند که تعدادی از آنها غیرنظامی هستند. همچنین ۲۵ نفر نیز در این حملات زخمی شدهاند و خسارتهایی نیز به منازل مسکونی و اموال شهروندان عراقی وارد شده است.
این بیانیه میافزاید که آمریکاییها بعد از این اقدام، به دنبال تحریف واقعیت برآمده و مدعی شده که هماهنگیهایی از قبل برای این حمله انجام داده است که این ادعا کاملاً دروغ بوده و با هدف فریب افکار عمومی بین المللی و فرار از مسئولیت حقوقی نسبت به این جنایت که در تمامی معیارها و منشورهای بینالمللی محکوم است، مطرح شده است.
دولت عراق اعلام کرد که این حمله تجاوز طلبانه امنیت در عراق و منطقه را در لبه پرتگاه قرار داده و نقض تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد ثبات است.
این بیانیه بار دیگر تصریح کرد که اراضی عراق نباید به عرصهای برای تسویه حسابهای مختلف تبدیل شود و همه باید این موضوع را بدانند که خاک این کشور و تمامیت آن مکان مناسبی برای ارسال پیامهای مختلف و عرض اندام نیروهای متخاصم نیست.
بر اساس این بیانیه ائتلاف بین المللی از ماموریتهای محوله و اختیارات داده شده به آن فراتر رفته و به عاملی برای تهدید امنیت و ثبات در عراق تبدیل شده و آن را وارد درگیریهای منطقهای و بینالمللی میکند.
دولت عراق تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را بر اساس مسئولیت اخلاقی و ملی و حقوقی خود برای حمایت از اراضی و شهرها و جان عناصر خود در نیروهای مسلح به کار خواهیم گرفت.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) دیشب در بیانیهای اعلام کرد که حملههایی را به مواضع کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.
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