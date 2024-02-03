به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تجاوز اخیر آمریکا به تجاوزهای گذشته این کشور ضد تمامیت و وحدت اراضی و سلامت ملت سوریه اضافه می‌شود.

این بیانیه تاکید می‌کند که آمریکا بار دیگر ثابت کرد که منبع اصلی ایجاد بی‌ثباتی در جهان است و نیروهای این کشور صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند.

وزارت خارجه سوریه با اشاره به اینکه تجاوز آمریکا به منطقه شرق سوریه نکته عجیبی نیست، تاکید کرد که در این منطقه نیروهای سوری با بقایای داعش مبارزه می‌کنند و واشنگتن به دنبال احیای مجدد فعالیت‌های داعش است.

دمشق در این بیانیه تمامی بهانه‌ها و دروغ‌های مطرح شده از سوی آمریکا برای توجیه این حمله را رد و تاکید کرد که آمریکا مانع از انجام مسوولیت‌های شورای امنیت و توقف نقض آشکار و خطرناک منشورهای بین‌المللی می‌شود.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که بامداد امروز حمله‌هایی را به مواضع کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.

شبکه المیادین گزارش داد که حمله بامداد امروز آمریکا علیه سوریه ۴۰ دقیقه به طول انجامید و با استفاده از جنگنده‌ها و چند بمب افکن صورت گرفت. آمریکا در این حمله نزدیک به ۲۰ منطقه در دیرالزور، الهرابش، شهر المیادین و البوکمال در شرق سوریه را هدف قرار داد.

اکثر منطقه‌هایی که هدف حمله بامداد امروز اشغالگران آمریکایی در شرق سوریه قرار گرفته اند از قبل تخلیه شده بودند. این حمله آمریکایی‌ها تأسیسات غیرنظامی از جمله انبارهای مواد غذایی، نانوایی‌ها و کتابخانه ها را هدف قرار داد.