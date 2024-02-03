به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای تجاوز آمریکا به عراق و سوریه را به شدیدترین لحن محکوم کرده و آن را تنشی خطرناک و تجاوزی ضد تمامیت ارضی این دو کشور توصیف کرد.

این جنبش در بیانیه خود تاکید کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مسئول این تجاوز وحشیانه در عراق و سوریه است و با اقدام خود آتش جنگ در منطقه را گسترده‌تر می‌کند.

حماس در این بیانیه تاکید کرد که منطقه تا زمانی که جنگ علیه غزه و نسل‌کشی ارتش صهیونیستی در حق مردم غزه و جنایات وحشیانه آن علیه اراضی اشغالی فلسطینی و عربی متوقف نشود، شاهد ثبات و صلح نخواهد بود، بنابراین لازم است واشنگتن در سیاستهای خصمانه خود بازنگری کرده و به حاکمیت کشورها و منافع ملت‌های عربی که هرگز در برابر جنایات و نسل کشی در حق ملت فلسطین در مقابل چشمان جهانیان ساکت نمی‌نشیند، احترام بگذارد.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) دیشب در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله‌هایی را به مواضع کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.