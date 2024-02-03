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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

ساخت ۳۴ مرکز معاینه فنی/ بررسی صدور مجوز ۶۳معاینه فنی دیگر

ساخت ۳۴ مرکز معاینه فنی/ بررسی صدور مجوز ۶۳معاینه فنی دیگر

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از فعالیت ۱۷۴ مرکز معاینه فنی با ۱۸۴ خط بازدید در کشور خبر داد و گفت: همچنین ۳۴ مرکز در حال ساخت بوده و مجوز ۶۳ مرکز دیگر در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهرکی در اولین همایش ملی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کشور، با اشاره به نقش فرسودگی ناوگان عمومی کالا و مسافر در آلودگی‌های زیست‌محیطی، گفت: این سازمان وظیفه نظارت و راهبری فعالیت ناوگان برون شهری را عهده‌دار بوده و بر اساس ضوابط موجود، باید اطلاعات ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در سامانه ثبت و کارت هوشمند با هدف مجوز فعالیت در حوزه جا به جایی کالا و مسافر جاده‌ای برای آن‌ها صادر شود.

شهرکی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی ساماندهی صنعت خودرو است، افزود: یکی از رویکردهای کاری سازمان راهداری در سال جاری، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در کشور است و برای تحقق این مهم در کنار ظرفیت تولیدات داخلی، در حوزه تأمین و واردات خودرو نیز گام‌هایی برداشته شده‌است.

وی از فعالیت ۱۷۴ مرکز معاینه فنی با ۱۸۴ خط بازدید در کشور خبر و ادامه‌داد: همچنین ۳۴ مرکز در حال ساخت بوده و مجوز ۶۳ مرکز دیگر در دست بررسی است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابراز امیدواری کرد: برگزاری پنل‌های تخصصی و ارائه نکات آموزشی در اولین همایش ملی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کشور، زمینه‌ساز هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه بوده و با تبادل‌نظر، راهکارهایی ارائه شود که به‌دنبال آن همه ناوگان سنگین کشور برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند.

شهرکی تصریح‌کرد: یکی از راهکارهای جدی، توجه به پوشش ۱۰۰ درصدی بارنامه است و چنانچه محموله‌ها در بخش بار تحت بارنامه جابه‌جا شوند، میزان مراجعه به مراکز معاینه فنی استاندارد خواهد شد.

کد مطلب 6013118
زهره آقاجانی

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