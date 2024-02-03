ساخت ۳۴ مرکز معاینه فنی/ بررسی صدور مجوز ۶۳معاینه فنی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهرکی در اولین همایش ملی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کشور، با اشاره به نقش فرسودگی ناوگان عمومی کالا و مسافر در آلودگیهای زیستمحیطی، گفت: این سازمان وظیفه نظارت و راهبری فعالیت ناوگان برون شهری را عهدهدار بوده و بر اساس ضوابط موجود، باید اطلاعات ناوگان فعال در حوزه حملونقل جادهای در سامانه ثبت و کارت هوشمند با هدف مجوز فعالیت در حوزه جا به جایی کالا و مسافر جادهای برای آنها صادر شود.
شهرکی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی ساماندهی صنعت خودرو است، افزود: یکی از رویکردهای کاری سازمان راهداری در سال جاری، توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل در کشور است و برای تحقق این مهم در کنار ظرفیت تولیدات داخلی، در حوزه تأمین و واردات خودرو نیز گامهایی برداشته شدهاست.
وی از فعالیت ۱۷۴ مرکز معاینه فنی با ۱۸۴ خط بازدید در کشور خبر و ادامهداد: همچنین ۳۴ مرکز در حال ساخت بوده و مجوز ۶۳ مرکز دیگر در دست بررسی است.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای ابراز امیدواری کرد: برگزاری پنلهای تخصصی و ارائه نکات آموزشی در اولین همایش ملی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کشور، زمینهساز هماهنگی و همافزایی در این حوزه بوده و با تبادلنظر، راهکارهایی ارائه شود که بهدنبال آن همه ناوگان سنگین کشور برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند.
شهرکی تصریحکرد: یکی از راهکارهای جدی، توجه به پوشش ۱۰۰ درصدی بارنامه است و چنانچه محمولهها در بخش بار تحت بارنامه جابهجا شوند، میزان مراجعه به مراکز معاینه فنی استاندارد خواهد شد.
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