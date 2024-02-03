به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «جشن انقلاب» با شعار «جشنی برای ایرانِ مقتدر و مستقل» از روز پنجشنبه ۱۲ آغاز شده و تا شنبه ۲۱ بهمن در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود.

در این‌برنامه که با هدف تقویت هویت ملی نوجوانان، ایجاد پیوند دو سویه نسل نوجوان امروز با نسل نوجوان دوران انقلاب اسلامی، تربیت کنشگران فرهنگی نوجوان و تشکیل پاتوق نوجوانان فعال فرهنگی در فرهنگسراها برگزار می‌شود، نوجوانان با طراحی و ایده‌پردازی و با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرند.

خاطره‌گویی، خوانش کتاب‌های مرتبط با تاریخ انقلاب، برپایی نمایشگاه عکس یا روزنامه‌هایی از وقایع و رویدادهای ایام پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقه با موضوع دهه فجر، فضاسازی محیطی، نورافشانی و… از جمله برنامه‌های جانبی این ویژه‌برنامه است.

همچنین نوجوانان حاضر در برنامه می‌توانند با تولید محتوای مجازی از بخش‌های مختلف جشن و انتشار آن در قالب پست و یا استوری در صفحه شخصی خود با هشتگ‌های «#پرچممون_بالاست، #جشن_انقلاب، #ایران_مقتدر، #ایران_مستقل» و تگ کردن صفحه «نوجوونای فرهنگسرا» در مسابقه جذاب‌ترین محتوای مجازی تولید شده شرکت کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسرای محل سکونت خود مراجعه کنند.