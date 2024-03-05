به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بزرگ نوجوانان فعال فرهنگی شهر تهران در راستای اهداف کلان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با محوریت مخاطب نوجوان و تشکیل حلقه‌های هویتی فرهنگی هنری در سطح فرهنگسراها روز پنجشنبه ۱۷ اسفند برگزار می‌شود.

یکی از سیاست‌های اجرایی برای تشکیل این‌حلقه‌های هویتی، ایجاد امکان طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری توسط نوجوانان بود که منجر به تشکیل هویت‌هایی چون «بچه‌های رستا» (با موضوع فعالان حوزه تفکر، استدلال و تبیین)، «نوجوانان کتابخوان» (با هدف تربیت کنشگران فرهنگی حوزه کتاب و کتابخوانی)، «بچه‌های فرهنگسرا» (با هدف تربیت کنشگران اقدامات فرهنگی- میدانی) و «بچه‌های ایران آینده» (با هدف تربیت کنشگران حوزه نویسندگی) شده است.

در این‌راستا و با هدف هویت‌بخشی، تکریم نوجوانان فعال در برنامه‌ها و رسمیت‌بخشی به هویت‌های شکل گرفته در سطح فرهنگسراهای شهر تهران، اولین گردهمایی بزرگ نوجوانان فعال فرهنگی پنجشنبه ۱۷ اسفند از ساعت ۹ صبح در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

در برنامه مورد اشاره که اجرای آن را عبدالله روا برعهده دارد، ضمن معرفی و رونمایی از نشان حلقه‌های هویتی توسط نوجوانان، برنامه‌هایی از جمله اجرای گروه ارکستر نوجوانان فرهنگسرای بهمن، استندآپ کمدی توسط «علی فریادی» و موسیقی توسط «حسین حقیقی» اجرا می‌شود.

نوجوانان علاقه‌مند برای اطلاع از شرایط عضویت در باشگاه نوجوانان، می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسرای محل سکونت خود مراجعه کنند.