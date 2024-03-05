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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۵۸

توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری؛

اولین‌اجتماع نوجوانان کنشگر فرهنگی شهر تهران برگزار می‌شود

اولین‌اجتماع نوجوانان کنشگر فرهنگی شهر تهران برگزار می‌شود

اولین اجتماع نوجوانان کنشگر فرهنگی شهر تهران توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پنجشنبه ۱۷ اسفند در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بزرگ نوجوانان فعال فرهنگی شهر تهران در راستای اهداف کلان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با محوریت مخاطب نوجوان و تشکیل حلقه‌های هویتی فرهنگی هنری در سطح فرهنگسراها روز پنجشنبه ۱۷ اسفند برگزار می‌شود.

یکی از سیاست‌های اجرایی برای تشکیل این‌حلقه‌های هویتی، ایجاد امکان طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری توسط نوجوانان بود که منجر به تشکیل هویت‌هایی چون «بچه‌های رستا» (با موضوع فعالان حوزه تفکر، استدلال و تبیین)، «نوجوانان کتابخوان» (با هدف تربیت کنشگران فرهنگی حوزه کتاب و کتابخوانی)، «بچه‌های فرهنگسرا» (با هدف تربیت کنشگران اقدامات فرهنگی- میدانی) و «بچه‌های ایران آینده» (با هدف تربیت کنشگران حوزه نویسندگی) شده است.

در این‌راستا و با هدف هویت‌بخشی، تکریم نوجوانان فعال در برنامه‌ها و رسمیت‌بخشی به هویت‌های شکل گرفته در سطح فرهنگسراهای شهر تهران، اولین گردهمایی بزرگ نوجوانان فعال فرهنگی پنجشنبه ۱۷ اسفند از ساعت ۹ صبح در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

در برنامه مورد اشاره که اجرای آن را عبدالله روا برعهده دارد، ضمن معرفی و رونمایی از نشان حلقه‌های هویتی توسط نوجوانان، برنامه‌هایی از جمله اجرای گروه ارکستر نوجوانان فرهنگسرای بهمن، استندآپ کمدی توسط «علی فریادی» و موسیقی توسط «حسین حقیقی» اجرا می‌شود.

نوجوانان علاقه‌مند برای اطلاع از شرایط عضویت در باشگاه نوجوانان، می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسرای محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 6047305

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