۷۳ پروژه عام المنفعه در لنگرود به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در سومین روز از دهه مبارک فجر ۷۳ پروژه عام المنفعه با اعتباری حدود ۴۱۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل افتتاح ۷ واحد مسکونی مددجویان که به صورت نمادین در درویشانبر لنگرود افتتاح شد.

یک واحد گلخانه در لنگرود، اجرای طرح هادی روستایی برای ۱۲ روستا شامل آسفالت، کفپوش، نصب تابلو، لوله گذاری به صورت نمادین در لوکلایه و… و. و ۵۳ پروژه اصلاح و بازسازی، نصب ۱۸ ترانس، ۴۳ کیلومتر کابل خود نگهدار در روستای خراط محله بخش‌هایی از افتتاحیه امروز بود.