آغاز مجدد هیجان در هندبال/ هفته هشتم لیگ برتر هندبال استارت خورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور پس از حدود ۶۰ روز وقفه، از فردا یکشنبه ۱۵ بهمن ماه بار دیگر آغاز می‌شود و تیم‌ها در هفته هشتم به مصاف هم می‌روند.

در یکی از مهمترین دیدارهای هفته هشتم صنعت مس کرمان که با ۱۴ امتیاز از ۷ بازی خود صدرنشین است، به طبس می‌رود تا با زغال سنگ دیدار کند. طبس هم‌اکنون با دو باخت، یک تساوی و ۴ پیروزی از ۷ بازی خود در رده ششم لیگ برتر ایستاده است.

در دیگر دیدار فردا پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد میزبان فولاد سپاهانی است که با توجه به تغییر و تحولات در این فصل کم فروغ ظاهر شده و در پایان هفته هفتم با ۹ امتیاز در پله پنجم لیگ قرار گرفته است. پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد نیز که در هفته‌های ابتدایی خود با ملی پوشان خود پرقدرت ظاهر شده، تلاش می‌کند رده چهارم خود را بهبود بخشد. گفتنی است محمد سیاوشی، سنگربان پلیمر، در نیم فصل از این تیم جدا شد و به کلوژ رومانی پیوست.

در دربی شهر اصفهان نیز گیتی پسند به مصاف سپاهان نوین می‌رود. شاگردان کیوان صادقی نمایش بسیار خوبی در ۷ هفته ابتدایی لیگ داشتند و هم‌اکنون با یک تساوی و ۶ برد در رده دوم قرار دارند و در حالی فردا به مصاف شاگردان مجید رحیمی‌زاده می‌روند، که نیم نگاهی به بازی صنعت مس – زغال سنگ دارند تا با لغزش احتمالی مس بتوانند به صدر جدول برسند.

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، نایب قهرمانی فصل قبل، فردا مهمان دهدشتی‌هاست. شهید شاملی کازرون که تنها شکست خود را روبروی مس متحمل شده، ۶ برد کسب کرد و با یک امتیاز کمتر از گیتی پسند در رده سوم جای گرفته است. فرازبام خائیز دهدشت نیز با توجه به ترکیب تیم ملی نوجوان و جوانان، نتوانسته بردی به نام خود ثبت کند و با ۷ شکست و بدون امتیاز در قعر جدول رده‌بندی قرارد دارد و یقیناً فردا کار سختی روبروی بازیکنان نیروی زمینی شهید شاملی کازرون دارد. این دیدار بطور مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش می‌شود.

در دیگر دیدارهای فردا پیکان خراسان با آلومینیوم اراک و پرواز هوانیروز با نفت و گاز گچساران مصاف می‌کند.

برنامه کامل مسابقات هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان به این شرح است:

ساعت ۱۳:۳۰: فرازبام خاییز دهدشت - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون

ساعت ۱۶:۰۰: پرواز هوانیروز اصفهان - نفت و گاز گچساران

ساعت ۱۶:۰۰: زغال سنگ طبس - صنعت مس کرمان

ساعت ۱۶:۰۰: پیکان خراسان - آلومینیوم اراک

ساعت ۱۶:۰۰: پلیمر خلیج فارس خرم آباد - فولاد مبارکه سپاهان

ساعت ۱۸:۳۰: گیتی پسند اصفهان -فولاد سپاهان نوین

در جدول رده‌بندی سی و ششمین دوره لیگ برتر هندبال مردان صنعت مس با ۱۴ امتیاز صدرنشین است و گیتی پسند با ۱۳ و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با ۱۲ امتیاز دوم و سوم لیگ هستند.

پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با ۱۰، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و زغال سنگ طبس با ۹، نفت و گاز گچساران با ۶ و پیکان خراسان با ۵ امتیاز در رده‌های در جایگاه‌های چهارم تا هشتم جای گرفته‌اند.

در انتهای جدول نیز پرواز هوانیروز، آلومینیوم اراک سپاهان نوین ۲ امتیازی هستند و و فرازبام خائیز دهدشت بدون امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.

*جعفر محمدی کلی