نتایج کامل هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم نوزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه، با برگزاری ۴ دیدار به پایان رسید که طی آن سنگ‌آهن بافق یه هفته زودتر از پایان فصل قهرمانی خود را مسجل کرد، شهدای رزکان البرز نمایش دور از انتظاری مقابل فولاد هرمزگان داشت و نفت و گاز گچساران با سقوط به رده هفتم جدول رده‌بندی در خطر سقوط به لیگ دسته یک قرار گرفت.

در مهمترین دیدار هفته سیزدهم سنگ آهن بافق مهمان فولاد سپاهان اصفهان بود که توانست با نتیجه ۲۵-۲۷ به برتری برسد تا با ۲۵ امتیاز بار دیگر قهرمان لیگ برتر شود. فولاد هرمزگان نیز که میزبان شهدای رزکان البرز بود مقتدرانه و با نتیجه ۲۳-۳۱ به پیروزی رسید تا با ۲۱ امتیاز در رده دوم جدول بایستد و بازی هفته آینده با سنگ آهن بافق تنها برای حفظ رده دوم باشد.

نفت و گاز گچساران نیز که میزبان زاگرس جنوبی کازرون بود با شکست ۳۵-۴۴ به رده هفتم جدول رفت تا یک هفته مانده به پایان لیگ در خطر سقوط به لیگ دسته یک قرار گیرد.

شهید چمران لارستان نیز ۲۷-۳۶ سنندج را شکست داد.

نتایج کامل مسابقات هفته سیزدهم از این قرار است:

سنندج ۲۷ - شهید چمران لارستان ۳۶

فولاد سپاهان اصفهان ۲۵ - سنگ‌آهن بافق ۲۷

نفت و گاز گچساران ۳۵ - زاگرس جنوبی کازرون ۴۴

فولاد هرمزگان ۳۱ - شهدای رزکان البرز ۲۳

با این نتایج و در جدول رده بندی سنگ آهن بافق با ۲۵ امتیاز قهرمان شد، فولاد هرمزگان با ۲۱ امتیاز و فولاد سپاهان و زاگرس جنوبی کازرون با ۱۹ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. شهدای رزکان البرز با ۱۵، شهید چمران لارستان و نفت و گاز گچساران با ۶ و سنندج بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان دوم اسفند برگزار می‌شود.