صنعت مس صدرنشین باقی ماند/ سپاهان یک پله صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم از سی و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان عصر امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه و پس از ۶۰ روز وقفه، با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد که طی آن تیم صنعت مس کرمان توانست با ادامه روند پیروزی‌های خود صدرنشین لیگ باقی بماند. تیم‌های سپاهان، نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، پیکان سبزوار، گیتی‌پسند و نفت و گاز گچساران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در نخستین مسابقه هفته هشتم، فرازبام خائیز دهدشت مقابل نایب قهرمان فصل گذشته به زمین رفت و علی‌رغم ارائه یک نمایش خوب از بازیکنان جوان و نوجوانان خود، این بازی را ۳۶ بر ۲۷ واگذار کرد.

در مهمترین بازی امروز نیز صنعت مس کرمان صدرنشین که به طبس رفته بود توانست دست پر و با ۲ امتیاز کامل به کرمان برگردد. مس در این دیدار موفق شد تنها با یک گل بیشتر میزبان خود را شکست دهد تا با ۸ پیروزی و بدون شکست در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر بایستد.

پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد نیز که میزبان طلایی پوشان اصفهان بود، نتوانست از امتیاز میزبانی خود بهره گیرد ونتیجه را برابر این تیم مدعی واگذار کرد تا سومین شکست فصل خود را ثبت کند. سپاهان با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و به رده چهارم جدول رسید.

پیکان سبزوار نیز کار سختی مقابل آلومینیوم اراک نداشت و ۳۳ بر ۲۱ مهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

نفت و گاز گچساران نیز سومین پیروزی فصل خود را برابر پرواز رقم زد. در آخرین بازی هفته هشتم و در دربی اصفهان گیتی‌پسند توانست همشهری خود را از پیش رو بردارد.

نتایج کامل مسابقات هفته هشتم به این شرح است:

فرازبام خاییز دهدشت ۲۷ - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۳۶

پرواز هوانیروز اصفهان ۳۲ - نفت و گاز گچساران ۳۵

زغال سنگ طبس ۲۲ - صنعت مس کرمان ۲۳

پیکان خراسان ۳۳ - آلومینیوم اراک ۲۱

پلیمر خلیج فارس خرم آباد ۲۳ - فولاد مبارکه سپاهان ۲۷

گیتی پسند اصفهان ۲۲ - فولاد سپاهان نوین ۱۷

در پایان هفته هشتم از رقابت های لیگ برتر هندبال مردان، تیم صنعت مس کرمان با ۱۶ امتیاز صدرنشین باقی ماند، گیتی‌پسند با ۱۵ و نیروی زمینی شهید شاملی با ۱۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند. فولاد سپاهان با ۱۱، پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با ۱۰، زغال‌سنگ طبس با ۹، نفت و گاز گچساران با ۸ و پیکان خراسان با ۷ امتیاز در رده‌های چهارم تا هشتم قرار گرفتند. تیم پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و آلومینیوم اراک با ۲ و فرازبام خائیز دهدشت بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته نهم از رقابت های لیگ برتر هندبال مردان ۲۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.