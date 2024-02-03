بهگزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی روایت پیشرفت با هدف معرفی برترین آثار هنری و تقدیر از فعالان حوزه روایت پیشرفت توسط حوزههنری انقلاب اسلامی تاسیس شده و امسال نخستین برگزیدگان خود را خواهد شناخت.
این جایزه در ۵ محور کتاب، هنرورسانه، اندیشه و تبلیغ و فرهنگ عمومی طراحی شده و در هر بخش، بهترین اثر یا فعالیت که روایتی هنرمندانه از پیشرفت کشور در عرصههای مختلف ارائه کردهباشند معرفی میشوند.
آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نخستین جایزه ملی روایت پیشرفت روز دوشنبه ۱۶ بهمن با حضور رییسجمهور و مقامات کشوری و لشکری در سالن اجلاس سران برگزار میشود.
اهدای اینجایزه که دبیرخانه دایمی آن در حوزه هنری انقلاب اسلامی دایر شده، بهصورت سالانه انجام خواهدشد.
نظر شما