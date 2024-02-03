به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله کرمانی غروب شنبه در آئین افتتاح و کلنگ زنی پروژههای دهه مبارک فجر به میزبانی فرهنگسرای باران شهر سرخه ضمن بیان اینکه ۴۷ پروژه عمرانی طی دهه مبارک فجر در شهرستان سرخه به بهره برداری میرسد، ابراز داشت: برای این طرحها اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی ضمن بیان اینکه طی دهه فجر سال جاری پنج پروژه اقتصادی نیز بهره برداری میشود، افزود: در بخش سرمایه گذاری نیز اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
فرماندار سرخه ضمن بیان اینکه پروژههای دهه مبارک فجر در رشد اقتصادی منطقه اثرگذار هستند، ابراز داشت: به صورت کلی ۲۷ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی قابل کلنگ زنی در شهرستان سرخه برنامهریزی شده است.
کرمانی در ادامه تصریح کرد: در مجموع پروژههای عمرانی و اقتصادی افتتاحی و کلنگ زنی دهه فجر با ۷۰ درصد رشد نسبت به دهه فجر سال گذشته همراه است.
وی افزود: با اقدامات دولت سیزدهم در شهرستان سرخه، پروژههای عمرانی در سطح شهرستان با پیشرفت فیزیکی بسیار مطلوبی همراه بوده است.
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