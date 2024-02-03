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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴

روسیه خبر داد؛

درخواست جلسه شورای امنیت با موضوع حملات آمریکا به سوریه و عراق

درخواست جلسه شورای امنیت با موضوع حملات آمریکا به سوریه و عراق

هیات روسیه در سازمان ملل امروز در بیانیه‎‌ای از درخواست این کشور برای برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره حملات آمریکا به سوریه و عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هیأت روسیه در سازمان ملل متحد امروز شنبه در بیانیه‌ای از درخواست خود برای برگزاری جلسه فوری شورای امنیت درباره حملات آمریکا به سوریه و عراق خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی نمایندگی هیأت روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص آمده است: مسکو درخواست تشکیل نشست فوری شورای امنیت درباره حملات آمریکا به سوریه و عراق را داده است.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: انتظار می‌رود این نشست روز سه شنبه هفته جاری برگزار شود.

این در حالیست که سفارت روسیه در بغداد، از عراق و سوریه دعوت کرد تا پس از حمله‌های اخیر آمریکا به ۲ کشور درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را ارائه بدهند.

بر اساس تصویری که فرات نیوز از نامه سفارت روسیه در بغداد منتشر کرده، سفارت روسیه این پیشنهاد را خطاب به عراق و سوریه مطرح کرده است و به آنان پیشنهاد داده که درخواست خود را با استناد به ماده ۳۵ منشور ملل متحد ارائه بدهند.

این سفارت‌خانه بیان کرد: این دست اقدامات از سوی شرکای عراقی و سوری ما، تلاش‌های آمریکا و هم‌پیمانانش جهت جلوگیری از تشکیل این جلسه یا به تاخیرانداختن آن را با مشکل مواجه می‌کند.

گفتنی است شب گذشته آمریکا سلسله حمله‌هایی را علیه عراق و سوریه به انجام رساند و مدعی شد که این حمله‌ها در پاسخ به کشته و زخمی‌شدن برخی نظامیان این کشور در خاک اردن به انجام رسیده است.

کد مطلب 6013432

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