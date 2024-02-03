۲ شهید و ۸ زخمی در حمله جدید رژیم صهیونیستی به شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه همچنان ادامه دارد و بخشهای مختلف این باریکه از سوی ارتش این رژیم مورد هجوم قرار میگیرد.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که در نتیجه بمباران خانهای مسکونی در نزدیک چهارراه «معتوق» در شهرک «الرمال» واقع در شهر غزه ۲ فلسطینی به شهادت رسیدهاند و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی با حمله به یک آپارتمان مسکونی در برج «حسن سلامه» واقع در شهرک «الجنینه» در شرق رفح یک کودک فلسطینی را به شهادت رساند و چندین نفر دیگر را نیز زخمی کرد.
بنا بر گزارشها از صبح امروز تاکنون ۹ شهید و ۳۱ زخمی حملههای رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در شهر غزه منتقل شدهاند.
همچنین منطقههای غربی شهر غزه و همچنین شهرک «الفخاری» در جنوب شرق «خانیونس» از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شدند.
علاوه بر این صدای انفجارهای شدیدی در منطقه «بیت حانون» در شمال نوار غزه به گوش رسیده است.
کمی پیشتر وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ جنایت را در نوار غزه مرتکب شده است که در نتیجه این جنایتها ۱۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶۵ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. بر اساس این بیانیه شمار شهیدان نوار غزه از زمان آغاز حملههای رژیم صهیونیستی به این باریکه تاکنون از ۲۷۲۳۸ نفر فراتر رفته و شمار زخمیهای این حملهها نیز به بیش از ۶۶۴۵۲ نفر رسیده است.
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