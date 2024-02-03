گزارش خبرنگار اعزامی مهر از شهر صور لبنان/اینجا یاد شهدا زنده است

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خبرنگار اعزامی مهر با حضور در شهر صور لبنان از مقبره شهدای این شهر که یکی از شهدای حزب الله اخیراً در آن آرام گرفته بود، بازدید کرد.

شهید «اسلام محمد زلزلی» از اهالی شهرک دیر قانون در شهر صور لبنان بود که در سال‌های اخیر به صفوف مقاومت اسلامی حزب الله لبنان پیوسته بود.

بنابر اعلام ساکنان محلی شمار زیادی از ساکنان شهرک دیر قانون در جنوب لبنان از حامیان حزب الله هستند و بسیاری از جوانان آنها به عنوان نیروهای مقاومت در جبهه‌های نبرد با رژیم صهیونیستی مشغول جنگ هستند.

خبرنگار مهر پس از حضور در مقبره شهدای شهرک دیر قانون به محل شهادت شهید «علی محمد حدرج» از فرماندهان مقاومت اسلامی حزب الله در جاده برج الشمالی، البازوریه در شهر صور رفت و از این مکان گزارشی را ارسال کرد.

شهید علی محمد حدرج از نیروهای تحصیل کرده حزب الله لبنان تا مقطع دکتری بوده که فعالیت‌های وی در طراحی و اجرای عملیات‌های ضد صهیونیستی وی را به معمار رعب و وحشت علیه صهیونیست‌ها مشهور کرده بود.

همچنین خبرنگار مهر در ادامه حضور در مناطق اطراف شهر صور به منطقه خربه سلم رفت. منطقه خربه سلم همان منطقه‌ای بود که در روز هشتم ژانویه (اوایل سال جدید میلادی) خودروی حامل شهید «وسام حسن الطویل» از فرماندهان ارشد حزب الله و مسوول یگان رضوان هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی در پی عملیات گسترده مقاومت اسلامی حزب الله علیه پایگاه استراتژیک میرون در نقاط مرزی اراضی اشغالی که در واکنش به ترور شهید صالح العاروری (نایب رئیس دفتر سیاسی حماس) در منطقه ضاحیه بیروت انجام شد، عملیات ترور شهید وسام حسن الطویل را اجرایی کرد، فرمانده مقاومتی که بلندپایه‌ترین شهید حزب الله از ابتدای عملیات طوفان الاقصی محسوب می‌شود.