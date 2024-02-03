شهادت ۱۰۷ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ جنایت در غزه انجام داده که در نتیجه این اقدامات ۱۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام این بیانیه تعداد شهدای غزه از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون از ۲۷۲۳۸ نفر فراتر رفته و آمار زخمی‌ها نیز بالغ بر ۶۶۴۵۲ نفر است.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و صبح امروز بخش‌های مختلف نوار غزه را هدف حمله‌های وحشیانه خود قرار دادند. بر اساس این گزارش، بخش‌های شرقی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بمباران شدند.

در جریان بمباران یک منزل مسکونی در شرق شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه دست کم ۱۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. منطقه قیزان النجار واقع در جنوب غرب شهر خان یونس نیز شاهد حمله‌های وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده است.

مدیر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که دست کم ۲۲ هزار فلسطینی به بیمارستان نوار غزه واقع در خان یونس پناه برده‌اند و در شرایط غیرانسانی زندگی می‌کنند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که در جریان تیراندازی اشغالگران صهیونیست به سمت مقر این سازمان که هزاران آواره فلسطینی در آن قرار دارد، دست کم چهار فلسطینی از جمله مدیر اداره جوانان هلال احمر به شهادت رسیده و شش تن دیگر زخمی شدند.