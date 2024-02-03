علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی جو نسبتاً پایداری که در منطقه حاکم شده است؛ کم و بیش تا اواخر وقت فردا (یکشنبه) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مهمترین پیامد این وضعیت برای سطح استان، استقرار هوای سرد است که طی ساعاتی از امشب تا صبح فردا محسوس خواهد بود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنان انتظار می‌رود کمینه دمای هوا، فردا در نقاط سرد و معتدل، به ۵ تا ۱۰ درجه زیر صفر برسد.

وی ادامه داد: طی ساعاتی از امروز تا صبح فردا، شرایط برای تشکیل مه (به خصوص در مناطق سردسیر، معتدل و مرطوب) فراهم است.

زورآوند خاطرنشان کرد: به دنبال این وضعیت، در روزهای دوشنبه و سه شنبه، با گذر موج ناپایدار دیگری، علاوه بر افزایش دمای شبانه، مجدداً شاهد بارش‌های متناوبی از برف و باران همراه با وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

به گفته وی بارش در نیمه غربی استان، شدت بیشتری داشته و علاوه بر ارتفاعات، گردنه‌ها و نواحی سردسیر، ممکن است در مناطق معتدل نیز، به صورت برف مشاهده شود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه یادآور شد: از روز چهارشنبه تا جمعه، شرایطی پایدار در جو استان حاکم می‌گردد که به استثنای در بعضی ساعات رشد ابر و روند آرام افزایش دمای هوا، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان در پی نخواهد داشت.