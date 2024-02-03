دولت سیزدهم عزم جدی برای حل مسائل حقوقی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر شنبه در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش مهمی در ساختار اجرایی کشور در حل مسائل حقوقی دارد و دستگاه‌ها لازم است موضوعات ذیربط را با این معاونت هماهنگ کنند.

وی افزود: تاکید کردیم اختلافات بین دستگاهی در وهله نخست باید توسط سازمان برنامه و بودجه رفع شود و تا جای ممکن کار به شکایت و دعوای حقوقی کشیده نشود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اولین اصل مدیریتی در دین ما نظام حق و تشکر است دوم تقوا و نظم است. این دو ویژگی موجب ساختن جامعه و رهنمون کردن جامعه به عبور از بحران‌ها و مشکلات شده و از قانون‌شکنی‌ها، ارتشا، رانت، فساد و … پیشگیری می‌کند.