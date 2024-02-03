عملیات والفجر ۸ یکی از شاهکارهای حفاظت اطلاعات سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در سالن حضرت زهرا (س) سپاه استان قزوین اظهار کرد: ما از همان آغازین روزهای فجر انقلاب مفتخر هستیم که از امام خویش صیانت کردیم.

وی افزود: صیانت ما از امام و انقلاب در روزهایی صورت گرفت که سپاه وجود نداشت و ارتش انقلابی در دست امرای شاه بود و در چنبره نظامی گری قرار داشت و ما آن روزها از امام خود صیانت کردیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در ادامه با اشاره به پشتوانه مردمی انقلاب اظهار کرد: ۴۵ سال است که نگاه‌های ملت مؤمن ایران و مادران شهدا نگران شما هستند که مبادا در مسیر صیانت از انقلاب اسلامی، اتفاقی برای شما رخ دهد.

وی تاکید کرد: مسؤول حفاظت از انقلاب اسلامی، همین دل‌های مؤمنی است که شبانه روز نگران و دعاگوی نیروهای نظامی و انتظامی هستند.

رفیعی آتانی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به عملیات غرورآفرین والفجر هشت عنوان کرد: ضامن حفاظت دین خدا، خون سیدالشهدا است و ایشان مسؤول حفاظت از دین خدا هستند.

وی با بیان اینکه یکی از شاهکارهای حفاظت اطلاعات سپاه عملیات غرورآفرین والفجر هشت است، تاکید کرد: به آنچه گفتند و عمل کردیم پیروزی حاصل شد و امروز نیز به آنچه می‌گویند عمل کنیم پیروزی نصیبمان می‌شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: امکانات و ظرفیت و نیروی انسانی ما، ناموس و مایه غیرت ماست و باید نگاه نامحرم را از آن برداریم و کوتاهی در این امر، قابل بخشش نیست چرا که آسیب‌های جدی در پی خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: امروز نام پاسدار با روز میلاد سیدالشهدا (ع) گره خورده و تمام تلاش ما این است در مسیر سیدالشهدا (ع) همچون یاران وفادارش پاسدار صیانت دین خدا باشیم.