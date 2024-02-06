اعتراض خیابانی کشاورزهای اروپا به هلند رسید+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس‌۲۴، رسانه های هلندی اعلام کردند صدها کشاورز شامگاه دوشنبه با برگزاری تظاهرات در این کشور بزرگراه ها را مسدود و آتش روشن کردند.

پلیس منطقه گِلدر در مرکز هلند با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «آتش هایی افروخته و آتش بازی برگزار شد و ماشین های کشاورزی در برزگراه ها به گردش درآمدند».

نیروهای امنیتی اعلام نکردند که در این تظاهرات آیا کسی هم بازداشت شده است یا خیر.

کشاورزان هلندی و بلژیکی روز پنجشنبه نیز به موج تظاهراتی که همکاران فرانسوی آنها در ماه ژانویه آغاز کرده اند، پیوستند و بعد از فرانسه تظاهرات کشاورزان به آلمان، لهستان، رومانی و یونان نیز گسترش یافته است.

سیاست بسیار پیچیده اروپا، درآمدهای بسیار پایین، تورم، رقابت خارجی، افزایش معیارها و افزایش بهای سوخت، مطالباتی هستند که کشاورزان اروپایی دارند و اساساً خواسته های آنها در همه کشورهای اروپایی یکسان است.

کمیسیون اروپا در تلاش برای فرو نشاندن خشم کشاورزان پنج‌شنبه گذشته وعده داد برای دفاع از «منافع مشروع» کشاورزان اتحادیه اروپا، به ویژه با کاهش «بار اداری» سیاست مشترک کشاورزی تدابیری را اتخاذ

در هفته های اخیر، کشاورزان کشورهای اروپایی نسبت به افزایش بار مالی، واردات محصولات کشاورزی، افزایش قیمت سوخت دیزل و سایر اقدامات نامطلوب اتحادیه اروپا در این بخش اعتراض کرده اند. این اعتراضات ثبات سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا را به ویژه در بحبوحه افزایش هزینه های نظامی زیر سوال می برد.









