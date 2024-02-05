به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطالبه‌گران اصناف و بازاریان اردبیل، اظهار کرد: منافع مردم خط قرمز من است و هیچ‌گاه از مطالبه اصلی ملت عدول نخواهم کرد.

وی با تاکید بر اینکه خائن به سرمایه کشور نبوده و نیستم، تصریح کرد: حفظ منافع مردم و پیگیری مطالبات آنها خط قرمز بنده در مجلس است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: معتمدان بازار همچون نسل گذشته با خوش‌نامی سعی می‌کنند تا به وظیفه خطیر خود در پرشور کردن فضای انتخابات کمک کنند.

بدری افزود: بنده مشکلات مردم را در حوزه معیشتی و نابسامانی مدیریتی درک می‌کنم و بر این باورم حال بد جامعه و مردم را باید تغییر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: زنجیره توسعه زیرساخت‌های استان اردبیل به هم ریخته بود که ما در مجلس دهم و یازدهم با ردیف‌های اعتبار ملی سعی کردیم تا احداث بزرگراه‌ها شتاب بگیرد.

بدری با بیان اینکه دولت باید از بین چهار نقطه پیشنهادی منطقه آزاد تجاری، یک نقطه را تعیین و عملیات اجرایی منطقه آزاد تجاری اردبیل را شروع کند، اضافه کرد: در اسفند ۱۴۰۰ و با پیگیری بنده ردیف ملی پروژه راه آهن اردبیل- مغان و نیر- سراب پابرجا شد تا به محض تکمیل راه آهن اردبیل-میانه این پروژه‌های ریلی شروع شود.

وی بیان کرد: اتحاد و همبستگی تنها راه نجات استان از شرایط موجود است و باید به دور از منافع فردی و شخصی به فکر منافع استان و توسعه آن باشیم.

بدری با بیان اینکه شناخت اولویت‌ها اصل اول در گره‌گشایی از مشکلات است و در کنار آن باید تدبیر مناسب را در این حوزه به کار گرفت، یادآور شد: ناکارآمدی مسئولان به بی‌اعتمادی مردم و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی منجر شده و این آسیب‌دیدگی را باید با دقت و ظرافت ترمیم کرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در ۲ دوره نمایندگی مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کرده و شفافیت را در همه حوزه‌ها سرلوحه کارها قرار دادم و منافع مردم را بر منافع حزبی، جناحی و سایر وابستگی‌ها ترجیح دادم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با پول این ملت درس خواندم و مدیر شدم و قدر این سرمایه را می‌دانم و هرگز خائن به سرمایه کشور نخواهم بود.