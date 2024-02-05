به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا قرار است روز چهارشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف تیم ملی قطر برود.

کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در خصوص دیدار ایران و قطر گفت: انشاالله این دیدار را می‌بریم و تیم ملی ایران یکی از بهترین تیم‌های ملی بعد از انقلاب است و از لحاظ روحی و روانی و انسجام ملی وضعیت خوبی داریم. اما فوتبال گاهی اوقات گره می‌خورد همانطور که در دیدار با سوریه این اتفاق افتاد. اما در دیدار با ژاپن بعد از گل اول که دریافت کردیم بچه‌ها خوب کار کردند و انسجام تیمی خوبی داشتند و فعل خواستن را صرف کردند و ایرانی بودن خود را اثبات کردند و نتیجه گرفتند.

وی در خصوص شرایط بازیکنان تیم ملی حاضر در قطر گفت: ما با تیم ملی در تماس هستیم و همه چیز خوب است. انشاالله برای بازی چهارشنبه در قطر حضور پیدا خواهم کرد و با برد در این دیدار به فینال صعود کنیم.

وی در خصوص حضور رئیس جمهور در قطر در صورت پیروزی ایران و صعود به دیدار نهایی گفت: نمی‌دانم و این اختیار آقای رئیس جمهور است اما ایشان بلافاصله بعد از پیروزی برابر ژاپن با سرمربی و کاپیتان تیم ملی به صورت تلفنی صحبت کرد و این نشان می‌دهد که دولت نگاه ویژه‌ای به ورزش دارد. مقام معظم رهبری هم نسبت به ورزش، جامعه ورزش و قهرمانان ورزشی لطف دارند و انشاالله ورزشکاران و مدیران ورزش قدردان این زحمات باشند.