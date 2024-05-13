به گزارش خبرگزاری مهر، چند سالی است کشور دچار ناترازی برق و کمبود انرژی، خاصه در فصول گرم سال شده است. برای رفع این ناترازی، نیاز به سرمایهگذاری در این صنعت و احداث نیروگاههای تولید برق دارد. از این رو در ادامه حمایتهای قبلی صندوق توسعه ملی از این حوزه، تفاهم نامهای برای تأمین ۱۵ هزار مگاوات و با تأمین مالی ۷.۵ میلیارد دلار جهت احداث نیروگاهها بین صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو امضا شد. این تفاهمنامه توسط مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو صبح امروز ۲۴ اردیبهشت در محل این صندوق به امضا رسید.
تأمین طرحهای نیروگاهی دارای توجیه مالی، فنی و اقتصادی مربوط به بخشهای خصوصی و تعاونی و نیز بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، موضوع این تفاهمنامه بود.
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