به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز دوشنبه در حاشیه مراسم احیای مجتمع پرورش ماهی آحرار در الشتر اظهار کرد: این واحد پس از وقفه ایجاد شده در فعالیت با پیگیری‌های انجام شده مدیریت ارشد استان احیا شد.

وی با اشاره به اینکه پیشران اقتصادی استان حوزه شیلات است، گفت: این حوزه با توجه به اهمیتی که در رونق اقتصادی استاندارد نیازمند توجه ویژه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم طی چند سال آینده لرستان به قطب ماهیان خاویاری تبدیل می‌شود، همچنین ظرفیت ماهیان سردابی به ۴۰ هزار تن افزایش پیدا می‌کند.

شاهرخی بر فرهنگ‌سازی افزایش سرانه مصرف ماهی در استان تأکید کرد و گفت: میانگین سرانه مصرف ماهی در استان هشت کیلوگرم است درحالی‌که میانگین کشوری ۱۴ کیلوگرم است.