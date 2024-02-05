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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

اولین مجتمع خدمات گردشگری پاکدشت افتتاح شد

اولین مجتمع خدمات گردشگری پاکدشت افتتاح شد

پاکدشت- اولین مجتمع خدمات گردشگری پاکدشت همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اولین مجتمع خدمات گردشگری و میراث فرهنگی پاکدشت با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، میرمحمد غراوی و علی مهری معاونان استاندار، حجت الاسلام جوکار امام جمعه پاکدشت و دیگر مسؤولان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

فرهاد بشیری در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه پاکدشت ۲۰ درصد از مزارع کشت گل و گیاه کشور را به خود اختصاص داده اظهار کرد: وجود صدها گلخانه تولید گل و گیاه و فروشگاه‌های عرضه مستقیم این محصولات به ویژه در منطقه گلزار، پاکدشت را به یکی از مهمترین ظرفیت‌های گردشگری استان تهران تبدیل کرده و مسافران و زائران علی بن موسی الرضا (ع) که از محور شرق کشور عبور می‌کنند، می‌توانند ساعاتی را در مراکز فروش گل و گلخانه‌ها با اوقات خوش سپری کنند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: این مجتمع گردشگری در طول سه ماه، در زمینی به مساحت ۸۶۰ متر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال با زیر بنا ۳۱۷ متر که شامل نمازخانه، سرویس بهداشتی، فروشگاه، دستگاه شارژ خودرو برقی و رستوران است و توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به طور پایلوت برای ارائه خدمات به زوار امام رضا (ع) احداث شده است.

کد مطلب 6015745

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