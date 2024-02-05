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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۹

۲ شهید مدافع حرم فاطمیون در قم تشییع می شوند

۲ شهید مدافع حرم فاطمیون در قم تشییع می شوند

قم- مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ۲ شهید مدافع حرم فاطمیون در سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان مدافع حرم «اکبر معصومی» و «حسین صادقی» از نیروهای لشکر فاطمیون که در پی حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونسیتی به مواضع جبهه مقاومت در شرق سوریه به شهادت رسیدند، روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه، ساعت ۱۴ از مقابل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود.

این دو شهید مدافع حرم پس از طواف گرد مضجع بانوی کرامت و اقامه نماز در حرم مطهر برای خاکسپاری به قطعه ۳۱ گلزار شهدای بهشت معصومه (س) قم منتقل می‌شود.

کد مطلب 6015840

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