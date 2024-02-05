به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خانی در رابطه با وضعیت شبکه فاضلاب شهری آذربایجان شرقی اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در راستای ارتقای بهداشت سلامت جامعه و برای کمتر شدن مشکلات زیست محیطی در سال‌های آینده و با توجه به افزایش جمعیت اقدام به احداث تصفیه خانه و توسعه شبکه فاضلاب کرده است به طوری که با احداث و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب، آلودگی زیست محیطی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و وضعیت بهداشتی شهر بهبود یافته است.

خانی یادآور شد: از طرفی با عنایت به اثرات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در جهت توسعه پایدار و حفظ سلامت محیط زیست و نسل آینده، ایجاد شبکه، تأسیسات و تصفیه خانه‌های فاضلاب به‌صورت مدرن همواره مورد تاکید مسئولین بوده که در این راستا اقدامات چشمگیری انجام شده است.

وی در ادامه بیان کرد: تاکنون چهار هزار و ۵۴ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری و به‌موازات آن ١٢ تصفیه خانه فاضلاب در استان به بهره برداری رسیده و هشت تصفیه خانه نیز در حال احداث است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی افزود: حدود ٩٠٠ هزار فقره انشعاب فاضلاب واگذار شده و بیش از ٧٥ درصد جمعیت شهری از این خدمات بهره مند شده‌اند؛ این در حالی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گام اساسی در این زمینه انجام نشده بود.

۱۰۰ درصد جمعیت شهری آذربایجان شرقی زیر پوشش شبکه آشامیدنی و بهداشتی قرار دارند

خانی در خصوص وضعیت شبکه آشامیدنی و بهداشتی استان نیز اظهار کرد: آذربایجان شرقی دو هزار و ۷۰۰ روستا دارد که از این تعداد حدود ۷۰۰ روستا دارای تنش آبی هستند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دولت سیزدهم و اجرای طرح جهاد آبرسانی، تلاش بر این است تا این تنش آبی رفع شود.

وی ادامه داد: شرکت آبفای آذربایجان شرقی با دارا بودن یک میلیون و ۸۱۰ هزار مشترک، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری در ۷۳ شهر استان را با دربرگیری چهار میلیون و ۲۳۰ هزار نفر را زیر پوشش شبکه آشامیدنی و بهداشتی قرار داده است.

خانی با بیان اینکه آبرسانی به روستاهای آذربایجان شرقی در دو مرحله انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در مرحله نخست ۱۷۸ روستا و در مرحله دوم ۲۳۳ روستا از آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار می‌شوند و با اجرای این طرح‌ها، تعداد روستاهای دارای تنش آبی استان که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۰ روستا بود، به ۳۰۰ روستا کاهش می‌یابد.

وی یادآور شد: بیش از دو هزار و ۷۳۲ روستا در استان وجود دارد که ۹۰ درصد جمعیت این روستاها با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر از خدمات آب شرب بهداشتی استفاده می‌کنند.

آذربایجان شرقی در موضوع آبرسانی روستایی جزو استان‌های پیشرو است

خانی همچنین با اشاره طرح جهاد آبرسانی روستاهای آذربایجان شرقی، اظهار کرد: به‌منظور محرومیت زدایی و پایدار سازی آب شرب بهداشتی در روستاهای استان به‌ویژه در دولت سیزدهم، اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی در استان در دو مرحله از سال ١٤٠١ در دستور کار قرار گرفت که در مرحله اول آبرسانی به ١٧٨ روستا با پیشرفت ٨٧ درصدی در قالب چهار مجتمع آبرسانی شامل قشلاقات شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین، آلمالوی هشترود، مرحله دو ستارخان ورزقان و مجتمع یخفروزان و در مرحله دوم نیز آبرسانی به ٢٣٣ روستا دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه با شروع دولت سیزدهم آبرسانی به روستاها به‌ویژه روستاهای محروم و فاقد آب به‌عنوان یک مسئله جدی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، گفت: در این راستا اولین گام با دستور وزیر نیرو ایجاد مرکز جهاد آبرسانی در جهت استفاده بهینه از کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور آغاز شد.

خانی افزود: هدف نهایی این پروژه، آبرسانی به کلیه روستاهای فاقد شبکه آب شرب و یا دارای تنش و بالای ۲۰ خانوار است که البته امکان آبرسانی به روستاهای زیر ۲۰ خانوار در صورتی که در مسیر اجرای پروژه قرار داشته باشند، نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح جهاد آبرسانی به ۱۷۸ روستای استان، خاطرنشان کرد: آبرسانی به ۱۲۰ روستا در قالب این طرح به اتمام رسیده که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۵۲ هزار نفر تحت پوشش خدمات تأمین آب سالم و پایدار قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی تاکید کرد: تاکنون برای اجرای طرح‌های آبرسانی به ۱۷۸ روستا در استان، ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و همزمان فاز ۲ این طرح برای آبرسانی به ۲۳۳ روستا در شهرستان‌های مختلف برنامه‌ریزی شده و تفاهم نامه‌ای در این راستا با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) امضا شده است تا این روستاها نیز به جمع روستاهای برخوردار از آب شرب سالم و پایدار بپیوندند.

وی یادآور شد: آذربایجان شرقی در موضوع آبرسانی روستایی جزو استان‌های پیشرو است و با همراهی و مشارکت مردم، خیرین و گروه‌های جهادی انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی گفت: از دو هزار و ۷۰۰ روستای آذربایجان شرقی حدود ۷۰۰ روستا دارای تنش آبی هستند که با برنامه ریزی‌های انجام شده در دولت سیزدهم و اجرای طرح جهاد آبرسانی، تلاش بر این است این تنش آبی رفع شود.