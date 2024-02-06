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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۴

شیرانی خبر داد

بارش برف و باران در برخی محورها

بارش برف و باران در برخی محورها

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از بارش برف و باران در برخی محور های کشور خبر داد.

سرهنگ احمد شیرانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورها در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ گفت: در برخی از محورهای استان‌های البرز، تهران، مازندران، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و مرکزی بارش پراکنده برف و باران را شاهد هستیم.

شیرانی افزود: در آزادراه قزوین -کرج -تهران (حدفاصل ساسانی تا پل کلاک) و در برخی مقاطع محور شهریار -تهران شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: محور قدیم خرم آباد - پلدختر مسدود است.

کد مطلب 6015982

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