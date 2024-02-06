«اداری نت»؛ فروشگاه معتبر مبلمان اداری و پارتیشن در تهران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در فروشگاه اداری نت انواع مبلمان اداری و پارتیشن شیشه‌ای با کیفیت عالی به فروش می‌رسد که افراد می‌توانند براساس بودجه خود بهترین‌ها را انتخاب نمایند. پارتیشن اداری شیشه‌ای از اجزای مهم یک محیط اداری به شمار می‌رود که بودن آن باعث می‌شود میزان بهره‌وری کارکنان افزایش یابد. مبلمان اداری نیز در دکوراسیون فضا بسیار تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود راندمان کاری بالاتر برود. در ادامه مطلب توضیح مختصری از مبلمان اداری و پارتیشن اداری برای شما بازگو خواهیم کرد.

مبلمان اداری و اجزای آن

مبلمان اداری از تجهیزات مهم تمام اداره‌ها محسوب می‌شود که از بخش‌هایی مانند کتابخانه، کمد، انواع میز و صندلی تشکیل شده است. البته لازم به ذکر است که تمام این تجهیزات براساس نوع فعالیت کارکنان متفاوت هستند. مبلمان اداری از اهمیت بالایی برخوردارند که به نوعی هویت آن سازمان را به تصویر می‌کشد. میز و صندلی و کتابخانه که در محیط اداری استفاده می‌شود باید راحتی کارکنان را به ارمغان بیاورد و لذا این مبلمان اداری با جایگاه هر فرد و هر شخصی متناسب باشد. توجه داشته باشید که در خرید مبلمان اداری باید نکاتی را رعایت کنید.

اولین نکته طراحی ارگونومی و راحتی کارکنان نسبت به مبلمان اداری است. میز و صندلی باید طوری باشد که گردن و کمر فرد آسیب جدی نبیند. مبلمان اداری باید دارای نشیمنگاه طبی، چرخ‌دار بودن برای جابه‌جایی راحت، داشتن بالشت، قابلیت تنظیم ارتفاع مناسب با قد فرد، داشتن جایگاه مناسب برای کمر، داشتن دسته مناسب برای قرار دادن دست‌ها، طرح و رنگ مناسب با محیط، متریال باکیفیت، ابعاد و اندازه مناسب باشد.

مزایای خرید مبلمان اداری

با خرید مبلمان اداری فضای شما تک و منحصربه‌فرد خواهد شد. به این معنی که محیط اداری شما بی‌نظیر و زیبا می‌شود و در نتیجه مورد توجه مشتریان قرار می‌گیرید. لذا مبلمان اداری دارای طرح و تنوع بسیاری هستند که می‌توانید براساس بودجه خود و سبک کاری که دارید بهترین را انتخاب نمایید. جالب است بدانید که با خرید مبلمان اداری مناسب، اعتماد به نفس کارکنان بالا خواهد رفت و در نتیجه در میزان خلاقیت و روحیه آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت. زمانی که کارکنان شما روحیه مناسبی داشته باشند، در آخر فعالیت خود را بهتر انجام می‌دهند.

قیمت مبلمان اداری

عواملی وجود دارند که در قیمت مبلمان اداری تاثیر می‌گذارند. موارد زیر نمونه‌ای از عوامل موثر بر قیمت مبلمان اداری هستند.

جنس و کیفیت مواد اولیه مصرفی

نوع یراق آلات

جنس و کیفیت لولاها

روش تولید و کیفیت محصول نهایی

استفاده از رنگ کوره‌ای یا آب کاری

نوع طراحی

نوع برند

کارآیی و انعطاف پذیری

اندازه و ابعاد مبلمان اداری

نوع سبک، کلاسیک یا مدرن

ارگونومیک بودن محصول

پارتیشن شیشه‌ای اداری

پارتیشن شیشه‌ای به راحتی باعث تفکیک شدن فضای کاری می‌شود که برای اتاق کنفرانس یا اتاق کارمندان بسیار مناسب است. جنس پارتیشن‌های اداری عموماً از شیشه سکوریت است که به راحتی نصب و جدا می‌شوند. پارتیشن‌های اداری یک راه حلی است که باعث می‌شود حریم خصوصی افراد حفظ شود و همچنین فضای محیط بزرگ‌تر به نظر برسد. پارتیشن شیشه‌ای به‌دلیل جنسی که دارد، نور بیشتری در محیط ایجاد می‌کند و در نتیجه کاهش انرژی را به همراه دارد. پارتیشن شیشه‌ای برای اداره‌های شلوغ و پر رفت و آمد بسیار مناسب است. چراکه آلودگی صوتی با استفاده از پارتیشن کاهش پیدا می‌کند. عملکرد پارتیشن شیشه‌ای به صورت ثابت و متحرک است که می‌توانید براساس محیط اداری آن را انتخاب نمایید.

قیمت پارتیشن شیشه‌ای

عوامل بسیاری بر قیمت پارتیشن شیشه‌ای تاثیر می‌گذارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نوع پارتیشن

تعداد درب‌ها

نوع یراق آلات مورد استفاده

نوع پارتیشن، فریم لس یا فریم دار

ضخامت و تعداد جداره‌های شیشه، تک جداره یا دوجداره

نوع شیشه مورد استفاده در پارتیشن شیشه‌ای، سندبلاست، لمینت یا سکوریت

اندازه عرض و ارتفاع پارتیشن

نکات مهم در خرید پارتیشن شیشه‌ای

خرید پارتیشن شیشه‌ای می‌تواند یک انتخاب عالی برای جداسازی فضاها در محیط‌های اداری و تجاری باشد. اما قبل از خرید، توجه به برخی نکات مهم ضروری است:

توجه به فضای پارتیشن بندی

جنس متریال در ساخت پارتیشن

میزان مقاومت

جریان هوا

ارتفاع

جنس شیشه

طراحی پارتیشن

خرید مبلمان اداری و پارتیشن اداری از فروشگاه اداری نت

انتخاب مبلمان و پارتیشن اداری مناسب، نقشی کلیدی در زیبایی، کارایی و روحیه کارکنان در محیط کار ایفا می‌کند. فروشگاه اداری نت با سابقه درخشان در زمینه ارائه انواع مبلمان اداری و پارتیشن اداری، به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاه‌های این حوزه در تهران شناخته می‌شود.

تنوع بی‌نظیر محصولات: اداری نت طیف گسترده‌ای از مبلمان اداری، از جمله میز و صندلی اداری، کتابخانه، کمد و فایلینگ، مبلمان جلسات و پارتیشن‌های اداری را در طرح‌ها، رنگ‌ها و مدل‌های مختلف ارائه می‌دهد.

کیفیت بالا: محصولات اداری نت از برندهای نیلپر، ساجیران، اروند، آرتمن، هلگر و گروه تولیدی نظری هستند که از مرغوب‌ترین مواد اولیه و متریال ساخته شده‌اند و به همین دلیل، کیفیت و طول عمر بالای محصولات خود را تضمین می‌کنند.

قیمت مناسب: قیمت‌های رقابتی و منصفانه‌ای را برای محصولات خود در نظر گرفته‌اند.

خدمات پس از فروش: تمام محصولات اداری نت دارای گارانتی هستند و خدمات پس از فروش کاملی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

مشاوره تخصصی: تیم مجرب اداری نت با ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان، در انتخاب بهترین مبلمان و پارتیشن اداری متناسب با نیاز و سلیقه آن‌ها کمک می‌کند.

با مراجعه به وب‌سایت اداری نت به نشانی https://edarinet.com / می‌توانید از محصولات و خدمات این فروشگاه دیدن فرمایید و با کارشناسان این مجموعه با شماره‌های ۰۲۱۷۷۲۱۲۹۳۸ و ۰۹۱۲۰۳۳۸۷۳۹ تماس بگیرید.

سخن پایانی

در فروشگاه معتبر اداری نت می‌توانید کلیه اجزا مبلمان اداری را خریداری نمایید و خیالتان از کیفیت و کارآیی محصول راحت خواهد بود. در خرید مبلمان اداری لازم است که نکاتی را مانند اندازه محیط، طرح و رنگ مبلمان اداری، میزان راحتی کارکنان و توجه به هویت سازمان را رعایت کنید. پارتیشن اداری نیز از قسمت‌های مهم اداره به شمار می‌رود که باعث می‌شود فضای کاری به خوبی تفکیک و در نتیجه راندمان کاری افراد افزایش یابد. پارتیشن شیشه‌ای در محیط اداره حریم خصوصی، نور طبیعی، جلوگیری از آلودگی صوتی و در آخر زیبایی و شیک بودن را در فضا ایجاد می‌کند.

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