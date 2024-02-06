طلاب استان همدان به عناصر فعال و اثرگذار تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید صلح میرزایی پیش از ظهر سه شنبه در اجلاسیه بزرگ مبلغین استان همدان با بیان اینکه بالاترین هدفی که مؤمن در عصر غیبت در ذهن داشته، مقدمه سازی ظهور و نقش آفرینی در این مسیر بوده است، اظهار کرد: وقتی که ظهور امام زمان ولو یک ثانیه به تأخیر بیفتد میلیاردها واجب ترک شده به میلیاردها اتفاق خوب تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر ظهور اتفاق بیفتد، عقل بشر کامل‌تر می‌شود، خاطرنشان کرد: در فهم رهبری و امام از منابع اسلامی ظهور انفجار نیست بلکه طلوع است؛ اما طیف سیاهی‌ها باید کم شود تا ظهور شکل گیرد.

مسئول مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی بر اساس فرمایش امام و رهبری با این هدف طراحی شده که ظهور شکل بگیرد.

صلح میرزایی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره اینکه امام (ره) در سال ۶۸ در آخرین پیام خود می‌فرمایند مشکلات مردم باید توسط مسئولیت حل شود، گفت: امام (ره) می‌فرمایند که اگر مسئولین فراموش کنند که وظیفه دارند، زمینه سازی ظهور را انجام دهند، خیانت کرده‌اند.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب وقتی مراحل پنجگانه را طراحی می‌کنند و از سقوط نظام شاهنشاهی تا تشکیل جامعه اسلامی و شکل گیری تمدن اسلامی را بیان می‌کنند از تشکیل تمدن اسلامی به عنوان طلیعه ظهور یاد می‌کنند.

صلح میرزایی با بیان اینکه رهبری در خرداد سال ۹۸ بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند ما نیاز به جهت گیری داریم، افزود: کمک کننده به این اتفاق این است که نرم افزار اندیشه امامین انقلاب اسلامی در جامعه تشریح و تبیین شود چراکه رهبر انقلاب در به غیر از گام دوم انقلاب اسلامی همواره مردم را به اندیشه امام خمینی (ره) دعوت می‌کند و رهبر انقلاب خود را شاگرد مکتب خمینی می‌داند.

وی یادآور شد: نباید به زمان حال اتکا کنیم بلکه به هم افق شدن در فکر و ذهن با ولی فقیه نیاز داریم و به نوعی باید ارتباط قلبی و دینی با ولی فقیه برقرار شود. باید بیاندیشیم چه اتفاقی رخ داده که مدیرمسئول سابق کیهان امروز تبدیل به تولیدکننده خوراک برای رسانه‌های ضد انقلاب شده است؟ چگونه می‌شود عالم بزرگی که بسیاری در درس‌های او تربیت شدند و ارادت فراوانی به رهبری داشتند امروز زیر بیرق فرانسه که بیشترین توهین‌ها را به پیامبر کردند، پناه گرفته است؟ رهبری فراوان تلاش کردند که این اتفاق نیفتد.

صلح میرزایی با بیان اینکه دو راهکار اساسی وجود دارد؛ اینکه ما هم افق شویم با ولی جامعه؛ تشریح کرد: اولی این است که نرم افزار فکری ولایت در ذهن علما نصب شود و دوم اینکه اندیشه رهبران انقلاب اسلامی باید توسط جهادگران تبیین هضم شود؛ چراکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، همرزمان حسین اندیشه‌های اساسی رهبری است که باید مطالعه شود.

وی با تاکید بر اینکه سخنان رهبر انقلاب اسلامی بر اساس نگاه عمیق و پژوهش توسط ایشان تهیه می‌شود، گفت: اولویت فکری در عملیات اولاً باید طلاب باشد، اگر همه طلاب در استان همدان به عناصر فعال و اثرگذار شوند، اتفاقات بزرگی شکل خواهد گرفت. چراکه رهبر انقلاب اسلامی بارها فرمودند «مخاطب ما جوان متعهد است» و ما نیز باید بدانیم که جوان متعهد می‌تواند کنشگری کند و تبدیل به شهدایی نظیر آرمان علی وردی شود.