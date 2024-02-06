امکان تماس آسان با اورژانس ۱۱۵ برای ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، در نشست خبری با موضوع بیان دستاوردهای حوزه سلامت به مناسبت دهه فجر، گفت: در اوایل انقلاب اسلامی، اورژانس تهران، مبدا اولین‌ها در سراسر کشور بوده، چراکه اورژانس تهران در ابتدا با ۲۰ دستگاه آمبولانس در تهران تشکیل شده و در سایر استان‌ها نیز تسری پیدا کرد.

وی افزود: همچنین، اولین موتورلانس، اولین مرکز فرماندهی، اولین اتوبوس آمبولانس و سایر امکانات نیز از تهران فعالیت خود را آغاز کرده و به مرور در سراسر کشور گسترش پیدا کرد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران ادامه داد: همچنین، در اجرای طرح ۲۴۷ (خدمت رسانی در مواقع بروز سکته‌های حاد قلبی)، استان تهران پیشگام است.

وی گفت: به زودی در استان تهران در زمینه طرح ۷۲۴ یک نوآوری داشته و به عرصه ترومبکتومی ورود خواهیم کرد که معلولیت‌ها و آسیب‌های ناشی از سکته مغزی را کاهش داده و به درمان بهتر این عزیزان کمک می‌شود.

توکلی افزود: در مرکز فرماندهی و اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران زیرساخت‌هایی برای معلولین و ناشنوایان فراهم شده تا بتوانند به راحتی با ۱۱۵ تماس گیرند. به زودی برای افراد اوتیسم نیز این اقدام انجام می‌شود. برای مصدومان ترافیکی و حوادث انبوه نیز تدابیری انجام شده که به زودی اعلام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح تهران ۲۹۵ پایگاه اورژانس فعالیت دارد که هنوز با استانداردهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، اندکی فاصله دارد.



توکلی گفت: در حال حاضر ۵۶۰ دستگاه آمبولانس و ۲۶۰ دستگاه موتورلانس در سطح تهران فعالیت دارد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران کرد: زمان رسیدن موتورلانس در محل حادثه سه دقیقه و زمان رسیدن آمبولانس نیز بیش از یک دقیقه کاهش پیدا کرده است. در مطالعه‌ای که سال گذشته صورت گرفت، نشان می‌دهد که در کلانشهرها برای کاهش هر یک دقیقه زمان رسیدن به محل حادثه، دست کم باید ۲۰ پایگاه افتتاح شود.

وی در خصوص تماس با اورژانس، تصریح کرد: در طی سال ۱۴۰۱، میزان تماس‌ها ۳۹ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.

توکلی اضافه کرد: در ۹ ماهه اخیر دو میلیون و ۷۳۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۵ تهران صورت گرفته که به ۹۶۵ هزار مأموریت منجر شده است. روزانه در تهران ۱۱ هزار تماس داریم که به ۳۵۰۰ مأموریت ختم می‌شود. از کل تماس‌ها با اورژانس نیز ۱۵۳ هزار تماس مرتبط با حوادث ترافیکی است.



وی افزود: سعی و تلاش کادر اورژانس بر این است که با کاهش زمان رسیدن به محل حادثه، به کاهش استرس مردم و کاهش خطرات بیماری‌ها کمک کنند.

رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد مردم از عملکرد اورژانس رضایت دارند، گفت: در این مدت کاهش ۱۰ درصدی شکایات مردمی را نیز داشتیم.



توکلی در خصوص اقدامات اورژانس در دهه فجر نیز تصریح کرد: در تلاش هستیم تا چند پروژه بزرگ در دهه فجر به بهره برداری برسد که شامل اولین ستاد معاونت آموزش، پژوهش و اعتباربخشی اورژانس کشور در شرق استان تهران، ساختمان ستاد فرماندهی کلان در غرب استان، مرکز پیام در شمال شرق تهران و چند پایگاه است.

وی در خصوص جزئیات طرح ۲۴۷ اظهار کرد: چهارمین عامل مرگ و میر در کشور بیماری‌های قلبی عروقی است. بنابراین، سازمان اورژانس با ایجاد دیسپچ تخصصی قلب در ساختمان مرکزی اعزام و راهبری و تأمین تجهیزات مورد نیاز تخصصی برای گرفتن نوار قلبی بیمار توسط تکنیسین و فرستادن آن برای متخصص قلب و صادر شدن دستورات لازم، امکانی را فراهم کرده تا بیمار بدون طی کردن روند عادی، بلافاصله وارد بخش قلب شود؛ به این ترتیب، عوارض ناشی از عروق قلبی به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.

توکلی ادامه داد: روزانه به طور میانگین ۱۰ مورد بیمار با عارضه قلبی گزارش می‌شود و در ماه حدوداً ۳۰۰ مورد قلبی داریم که رقم قابل توجهی بوده و طرح ۲۴۷ از این بابت اهمیت زیادی دارد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران با اشاره به اینکه اولین آمبولانس دوستدار کودک را راه اندازی خواهیم کرد، ادامه داد: گاهی کودکان از مراکز درمانی و آمبولانس‌ها ترس دارند و به همین دلیل یک آمبولانس با یک فضای متفاوت با آمبولانس‌های دیگر و در فضایی شبیه به مهدکودک، رونمایی می‌شود.

وی درباره برنامه اورژانس استان تهران برای کاهش ساعات شیفت پرسنل عملیاتی اورژانس گفت: در راستای کاهش ساعت کاری همکاران، قانون ارتقای بهره‌وری مطرح است که در آن تاکید شده که همکاران اورژانس ۱۲ ساعته شیفت بدهند؛ در کلانشهر تهران شیفت ۲۴ ساعته طاقت فرسا است زیرا مأموریت‌ها زیاد است. ما تلاش داریم که در صورت امکان، بدون آسیب به خدمت‌رسانی، تلاش کنیم به صورت آزمایشی در یکی از نواحی کلانشهر تهران، شیفت‌ها را به صورت ۱۲ ساعته دربیاوریم و در صورت اثبات اثربخشی، این کاهش ساعت شیفت را به کل کلانشهر تهران تسری بدهیم. تلاش داریم شیفت‌های ۱۲ ساعته را در تهران اجرا کنیم که همکاران عملیاتی دچار خستگی نشوند تا این خستگی در خدمت‌رسانی به مددجویان اثر منفی نگذارد.