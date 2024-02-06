به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی ظهر سه‌شنبه در جشنواره و نمایشگاه شصت برگ، ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: خاطرات مدرسه شهید حلبیان بخشی از فرهنگ و هویت ما را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: تلاش بسیاری انجام داده‌ایم تا این مدرسه احیا شود چراکه قائل به این هستیم که مدرسه شهید حلبیان جزئی از هویت تاریخی، فرهنگی و هنری ما است و بخش مهمی از تاریخ اصفهان و ایران را در آن می‌تواند دید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: موانع مالکیتی و اداری احیای بنای مدرسه حلبیان مرتفع شده است و انتظار ما از افراد اثرگذار بیشتر ازآنچه تا کنون صورت‌گرفته، بود زیرا ممکن است با جابه‌جایی افراد، اصل مشکل از یاد برود و تلاش ما بر این است تا سرعت پروژه افزایش یابد.

ابراهیمی تصریح کرد: ساختمان مدرسه با حضور معلم و دانش‌آموز جان می‌گیرد و تلاش ما باید این باشد که ساختمان ضلع شمالی را به نحوی ایمن‌سازی کنیم که بهره‌برداری تعلیم و تربیت توسط دانش‌آموز صورت گیرد.

وی افزود: مشارکت مردمی در بازسازی مدرسه، به‌واسطه چهره‌های مردمی از جلوه‌های این پروژه است و در این زمینه بستر مناسبی ایجاد شود.

ابراهیمی ابراز داشت: در نظر داریم تا پس از احیای این مدرسه کاربری جدیدی مرتبط با مدارس راه‌اندازی شود؛ نمایشگاه دائمی همراه با فروشگاه آثار دست‌ساخت دانش‌آموزان در حوزه هنرهای دستی از جمله این برنامه‌ها است به‌خصوص هنرهای دستی اصفهان که اگر موردتوجه نباشد ممکن است به فراموشی سپرده شود و با این کار هم از به حاشیه رفتن صنایع‌دستی جلوگیری کرده‌ایم و هم دانش‌آموزان را وارد بازار کارکرده‌ایم.