استفاده از هوش مصنوعی در برنامه سلامت خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی گفت: برنامه سلامت خانواده و ادغام آموزش در حوزه سلامت، برنامه سلامت خانواده و تقویت مراقبتهای بهداشتی اولیه، برنامه سلامت خانواده و شاخصهای اجتماعی سلامت، برنامه سلامت خانواده و مشارکت اجتماعی و برنامه سلامت خانواده، سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی؛ پنج موضوع پنلهای تخصصی کنگره بین المللی در اسفند ماه خواهد بود.
وی افزود: به دنبال بیانیه آلماآتا در سال ۱۹۷۸ میلادی همه کشورها در تحقق این آرزو که دسترسی همگانی به نیازهای بهداشتی محقق شود، کوشیدند. در واقع رسیدن به یک هدف یعنی پوشش همگانی سلامت UHC مهمترین دستاورد این بیانیه جهانی بود.
فرشیدی ادامه داد: حدود یک سال است که در ایران برنامه «سلامت خانواده» برای دستیابی همگانی به حداقلهای سلامتی در قالب شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی راه اندازی شده و در این برنامه قرار است از خدمات پایه تا تخصصی به شهروندان ارائه شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: ارتقای سواد سلامت، ارتقای خودمراقبتی، استفاده از تکنولوژیهای نوین و هوش مصنوعی در ارائه خدمت و استفاده از تجارب همسایگان و کشورهای منطقه و جهان نیز در نخستین کنگره بین المللی «پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک» دنبال خواهد شد.
فرشیدی اضافه کرد: باید کاری کنیم که همه مردم به استانداردهای ارائه خدمت دسترسی یابند که در این مسیر در اختیار داشتن یک شبکه و نظام سلامت قوی ضروری است.
وی با بیان اینکه شراکت در پوشش همگانی سلامت به دنبال این است که هیچکس از دسترسی به خدمات بهداشتی عقب نماند، یادآور شد: پزشکی از راه دور یا تله مدیسین، نظام ارجاع الکترونیک، پلتفرمها و سیستمهای نظارتی و نقش هوش مصنوعی در حوزه سلامت، سایر موضوعات مرتبط با سلامت خانواده است که در این کنگره مطرح خواهد شد.
نخستین کنگره بین المللی «پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک» ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با حضور وزرای بهداشت کشورهای مدعو، مدیران، متخصصان و کارشناسان عالی رتبه و سازمانهای بین المللی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میشود.
نظر شما