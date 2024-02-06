شهادت خبرنگاری دیگر در غزه/ افزایش شهدای خبرنگار به ۱۲۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، با ادامه جنگ در غزه، دکتر «رزق الغرابلی»، مدیر مرکز اطلاع رسانی فلسطین در نوار غزه در حملات دشمن صهیونیستی به خان یونس به شهادت رسید.

با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای رسانه در غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر به ۱۲۳ نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به زخمی شدن چند نظامی دیگر این رژیم در جریان درگیری با مبارزان فلسطینی اذعان کردند.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۳ نظامی دیگر این رژیم در نبردها با مقاومت در نوار غزه زخمی شدند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که از آغاز جنگ ۲۸۲۸ نظامی و از آغاز حمله زمینی به غزه هم ۱۳۰۴ نظامی این رژیم در این باریکه زخمی شدند.

همچنین سخنگوی ارتش صهیونیستی تاکید کرد که ۳۵۶ نظامی مجروح این رژیم همچنان در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند که حال ۲۵ نفر از آنان وخیم است.

این آمار در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.