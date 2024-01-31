هلاکت ۴ نظامی دیگر صهیونیست/ ۲ تکاور دیگر صهیونیست کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان از هلاکت ۴ نظامی صهیونیست دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه به دست مبارزان مقاومت خبر میدهند.
بر این اساس در ۲۴ ساعت گذشته ۴ نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی از جمله ۲ افسر صهیونیست در نوار غزه به هلاکت رسیدهاند.
رسانههای عبری زبان گزارش دادند که یکی از این افسران از فرماندهان شاخص یگان تکاوران نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به شلداگ بوده که در نبردهای شمال نوار غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین کشته شده است.
بر اساس اعلام این رسانهها در نبردهای روز جاری نوار غزه ۴ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدهاند و ۵ نظامی دیگر صهیونیست نیز به شدت زخمی شدهاند.
گفتنی است که کمی پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای اذعان کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نظامی صهیونیست در جریان نبردهای غزه زخمی شدهاند.
این آمار در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
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