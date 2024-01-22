به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت و زخمی‌شدن شماری دیگر از نظامیان صهیونیست در جریان جنگ در غزه اذعان کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳ نظامی عضو گردان ۲۰۲ تیپ چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای جاری در غرب خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند.

با احتساب این نظامیانِ صهیونیستِ به هلاکت‌رسیده، شمار نظامیان صهیونیستی که از آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی به غزه کشته شده‌اند به ۱۹۸ نفر می‌رسد.

همچنین بر اساس اذعان ارتش رژیم صهیونیستی ۳ نظامی دیگر صهیونیست نیز در جریان نبردهای جاری در نوار غزه به شدت زخمی شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی نبردهای غزه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹ نظامی صهیونیست توسط مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر رسانه‌های عبری زبان روز جاری را روزی بسیار دشوار در جریان نبردها در نوار غزه توصیف کردند.

این آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.