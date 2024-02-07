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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل قطر/ بازگشت طارمی به خط آتش

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل قطر/ بازگشت طارمی به خط آتش

هر چند تیم ملی فوتبال ایران در غیاب مهدی طارمی ژاپن را شکست دهد و به نیمه نهایی جام ملت های آسیا صعود کند اما سرمربی تیم ملی ناچار است به ترکیب تیم برنده دست بزند و تغییراتی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران که توانست با عبور از ژاپن خود را به مرحله نیمه نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برساند، از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه در این مرحله به مصاف قطر خواهد رفت تا دومین فینالیست جام مشخص شود.

امیر قلعه نویی که در نشست خبری قبل از بازی امروز مقابل قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا خبر از آمادگی بالای بازیکنان ایران داده بود، قصد دارد در این دیدار هم تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند.

سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به شرایط بازیکنان این تیم تغییر در ترکیب اصلی تیمش را نسبت به بازی با ژاپن قطعی دانست و عنوان کرد: در بازی با قطر هم با توجه به تاکتیک حریف و همچنین خستگی بازیکنان تغییراتی را خواهیم داشت.

دیدگاهی که نشان می‌دهد تیم ملی ایران با توجه به پایان محرومیت مهدی طارمی و همچنین تغییر استراتژی تیم ملی ایران تغییراتی را خواهد داشت.

هر چند پیش بینی ترکیب تیم ملی با توجه به تفکرات امیر قلعه نویی دشوار است اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود تیم ملی ایران در دیدار مرحله نیمه نهایی برابر قطر با ترکیب زیر به میدان برود:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی‌زادگان، رامین رضائیان، احسان حاج صفی، سامان قدوس، سعید عزت الهی، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سردار آزمون.

کد مطلب 6017149

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    نظرات

    • هدیه ازاستان خوزستان شهرستان آبادان IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      17 1
      پاسخ
      درودبه تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورعزیزم ایران انشالله که به یاری خداوندمتعال بازی باقطررامیبرید وبه فینال می‌رسید همین لحظه اول بازی چند تا گل به قطر بزنید که حالش جا بیادوتورو خداعلیرضابیرانوند حواست باشه که توپ بازیکنان قطر رابگیر ی که داخل دروازه شما نره که شما ببازید خداوندکمکتون کنه
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      17 5
      پاسخ
      ایران
    • حبیب IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      8 3
      پاسخ
      ترکیب اشتباه سه تا هافبک وسط گذاشتی ولی یه بال چپ یادت رفته به نظر من یا قایدی یا محبی بجای امید ابراهیمی
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      8 1
      پاسخ
      خوبه

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