ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل قطر/ بازگشت طارمی به خط آتش

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران که توانست با عبور از ژاپن خود را به مرحله نیمه نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برساند، از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه در این مرحله به مصاف قطر خواهد رفت تا دومین فینالیست جام مشخص شود.

امیر قلعه نویی که در نشست خبری قبل از بازی امروز مقابل قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا خبر از آمادگی بالای بازیکنان ایران داده بود، قصد دارد در این دیدار هم تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند.

سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به شرایط بازیکنان این تیم تغییر در ترکیب اصلی تیمش را نسبت به بازی با ژاپن قطعی دانست و عنوان کرد: در بازی با قطر هم با توجه به تاکتیک حریف و همچنین خستگی بازیکنان تغییراتی را خواهیم داشت.

دیدگاهی که نشان می‌دهد تیم ملی ایران با توجه به پایان محرومیت مهدی طارمی و همچنین تغییر استراتژی تیم ملی ایران تغییراتی را خواهد داشت.

هر چند پیش بینی ترکیب تیم ملی با توجه به تفکرات امیر قلعه نویی دشوار است اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود تیم ملی ایران در دیدار مرحله نیمه نهایی برابر قطر با ترکیب زیر به میدان برود:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی‌زادگان، رامین رضائیان، احسان حاج صفی، سامان قدوس، سعید عزت الهی، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سردار آزمون.