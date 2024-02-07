به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ و به میزبانی ورزشگاه الثمامه رو در روی هم قرار می‌گیرند.

این بازی دومین فینالیست این دوره از مسابقات را مشخص خواهد کرد و برنده آن باید روز شنبه ۲۱ بهمن به مصاف تیم ملی اردن برود.

سایت عربی «alarab» در گزارشی به این بازی پرداخته و مصاف با ایران را مهم‌ترین چالش پیش روی تیم ملی قطر عنوان کرده است. در مطلب این سایت آمده؛ قطر برای دومین بار و ایران برای نهمین بار به مرحله نیمه نهایی این مسابقات رسیده‌اند.

آخرین قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا به سال ۱۹۷۶ بر می‌گردد و ایرانی‌ها با هدایت امیر قلعه نویی انتظار دارند تا بار دیگر بتوانند این عنوان را پس از سال‌ها به دست آورند. سخت‌ترین بازی قطر پیش از مرحله نیمه نهایی در دیدار با ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی بود و تیم ملی قطر به سختی در ضربات پنالتی و با درخشش «مشعل برشام» توانست این بازی را پیروز شود.

ایران هم کار خود را با پیروزی ۳ بر یک برابر فلسطین آغاز کرد و در بازی با سوریه که در مرحله یک هشتم نهایی انجام شد شاگردان قلعه نویی برای پیروزی بر حریف به دردسر خوردند. ایران تاکنون به هدایت امیر قلعه نویی شکستی را تجربه نکرده است و پیروزی این تیم برابر ژاپن نقطه عطفی برای کل تیم‌های ملی فوتبال ایران (تیم‌های پایه) بوده است.

قطر پس از ازبکستان حالا ایران را در پیش دارد و آنها برای رسیدن به فینال و حریف اردن شدن باید از سد شاگردان قلعه نویی عبور کنند که مهم‌ترین چالش برای آنها محسوب می‌شود.