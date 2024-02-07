بازیکن جدید سرخپوشان از ازبکستان آمد/ «ارونوف» پرسپولیسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر را با کسب ۳۰ امتیاز و قرارگیری در رده سوم جدول به پایان رساند. پس از جدایی یحیی گل محمدی از هدایت تیم فوتبال پرسپولیس مدیران این باشگاه «اوسمار لوس ویهرا» را به عنوان جانشین وی انتخاب و معرفی کردند.
مدیران پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل تاکنون عیسی آل کثیر در خط حمله و عبدالکریم حسن مدافع باتجربه قطری را به خدمت گرفته اند. جدیدترین خرید تیم پرسپولیس «اوستون ارونوف» وینگر تیم ملی ازبکستان است.
این بازیکن همراه با ازبکستان در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ حضور داشت و حالا با مدیران پرسپولیس به توافق رسیده و به زودی با حضور در تهران قرارداد خود را رسماً با سرخپوشان به امضا خواهد رساند. طبق اعلام سایت ترانسفر مارکت قیمت این بازیکن یک میلیون یورو برآورد شده است.
ارونوف پیش از این مورد توجه باشگاه استقلال تهران هم قرار داشت و شایعاتی مبنی بر مذاکره با این بازیکن از سوی آبیها مطرح شده بود. پس از ماشاریپوف، این دومین بازیکن از ازبکستان است که در نیم فصل دوم توسط تیمهای ایرانی خریداری میشود. ارونوف جایگزین محمد عمری در پرسپولیس خواهد شد.
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