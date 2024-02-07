به گزارش خبرنگار مهر، «منتظر محمد» بازیکن عراقی تیم فوتبال استقلال ابتدای فصل پس از عقد قرارداد ۳ ساله به دلیل رعایت سقف قرارداد به صورت قرضی راهی مس رفسنجان شد.

پس از اینکه آبی‌های پایتخت در نقل و انتقالات نتوانستند فعالیت زیادی را داشته باشند و بازیکنان مد نظر سرمربی را جذب کنند. نکونام به مدیران باشگاه استقلال درخواست داد تا منتظر محمد را که ابتدای فصل به صورت قرضی به مس رفسنجان داده‌اند را باز گردانند.

اما باشگاه استقلال تا به امروز هیچ درخواستی مبنی بر بازگشت «منتظر محمد» به باشگاه مس رفسنجان نداده است و در صورت چنین درخواستی از سوی آبی‌ها، باشگاه مس رفسنجان موافق این موضوع نخواهد بود و این بازیکن باید تا پایان فصل جاری در رفسنجان خواهد ماند.