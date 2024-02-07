همایش پیاده روی ویژه پیشکسوتان در گناوه برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری این برنامه اظهار داشت: همزمان با هفتمین روز دهه مبارک فجر همایش پیاده روی ویژه پیشکسوتان ورزشی و بازنشستگان ادارات و دستگاه‌های اجرایی در گناوه برگزار شد.

کاظم فتحی افزود: این پیاده روی از خیابان سلامت آغاز و در امتداد خیابان ساحلی تا یادمان شهدای گمنام شهر ادامه داشت.

وی گفت: در پایان پیاده روی شرکت کنندگان به انجام حرکات ورزشی در ساحل زیبای خلیج فارس پرداختند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه بیان کرد: این برنامه به همت هیأت ورزش‌های همگانی و با همکاری اداره ورزش و جوانان، کانون بازنشستگان، آموزش و پرورش، حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه برگزار شد.