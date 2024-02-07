برگزاری ۴۲ جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳ رجب تا ۱۵ شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با حضور فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد ارومیه برگزار شد.
جهان بین در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳ رجب تا ۱۵ شعبان جشنوارههای مختلفی برگزار میکند، گفت: از جمله این جشنوارهها میتوان به سومین جشنواره بینالمللی شعر وحدت در واحد ارومیه، جشنواره شعر ترکی همای رحمت در واحد تبریز، جشنواره شعر عربی بشارت در واحد اهواز و سایر واحدها اشاره کرد.
وی با اشاره به آیه ۲۲ سوره روم تصریح کرد: وجود قومیتها، زبانها و گویشهای مختلفی که در دنیا وجود دارد نشانه ای الهی است. تفرقهای ظاهری میتوانند حول محور امامت و ولایت جمع شده و بهترین و فاخرترین آثار در این زمینه تولید شوند. آنچه فضولی و نسیمی ترکزبان را با حافظ، فردوسی و سعدی فارسزبان کنار هم قرار می دهد، محبت حضرت علی (ع) است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: برگزاری برنامهها و جشنوارههایی با محور امامت و ولایت محدود به چله امامت و مهدویت نیست و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید در طول سال با برنامه ریزی در این راستا گام برداشته و عملکرد آنها در برگزاری اختتامیه سالانه جشنواره که امسال نیز سومین سال آن برگزار شد، نمود پیدا کند.
وی افزود: برگزاری برنامههای فرهنگی با میدان داری اساتید و تشکلهای دانشجویی از اهمیت بالایی برخوردار است. معاونت فرهنگی باید نقش خود را به عنوان هادی، حامی و ناظر ایفا کند و اساتید و تشکلها عاملیت و کنشگری داشته باشند.
جهان بین با اشاره به تاکید رییس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر اینکه فرهنگ در درون تعلیم است گفت: همه عوامل دانشگاه در مقوله فرهنگ باید ورود کرده و اثرگذاری لازم را داشته باشند و چه بسا یک معاون آموزشی باید بیش از معاون فرهنگی در مباحث فرهنگی ورود کند.
وی با اشاره به ارتقای دو رتبه تحولی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی و قرار گرفتن در رتبه اول اظهار کرد: این رتبههای تحولی در حوزههای مختلف، نشانگر برنامه ریزیهای دقیق و کارهای شبانه روزی است و با فضای همدلی که ایجاد شده، شرایط روز به روز بهتر خواهد شد.
لازم به ذکر است در ادامه برنامه های سفر فرزاد جهان بین به استان آذربایجان غربی، نشست صمیمی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اساتید دانشگاههای استان آذربایجان غربی به منظور تبیین پیشرفتهای علمی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.
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