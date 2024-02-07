دریافت 44 MB کد مطلب 6017815 https://mehrnews.com/x349pz ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲ کد مطلب 6017815 فیلم هنر فیلم هنر ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲ از اولین هایپررئال ایرانی تا زندگی معروفترین شاعره ایرانی گزارش خبرگزاری مهر از اخبار و حواشی روز ششم چهل و دومین جشنواره فیلم فجر را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط «آسمان غرب» پرترهمحور نیست/ حماسه علیاکبر شیرودی از بخش موسیقی دستگاهی جشنواره موسیقی فجر چه میدانیم؟ در مزار پروین از او اجازه گرفتم/ چالش سکانسی مردانه برای محک زنانه آهنگسازی که از اعدام خود خبر نداشت!/ فرار از ارتش رژیم شاه میزبانی تالار وحدت تهران از ۱۵ کنسرت جشنواره فجر سعی کردم شبیه ترین به شهید شیرودی باشم/ ساخت معجزهوار «آسمان غرب» برچسبها جشنواره فیلم فجر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر سینمای ایران
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