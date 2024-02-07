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کد مطلب 6017815
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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

از اولین هایپررئال ایرانی تا زندگی معروف‌ترین شاعره ایرانی

از اولین هایپررئال ایرانی تا زندگی معروف‌ترین شاعره ایرانی

گزارش خبرگزاری مهر از اخبار و حواشی روز ششم چهل و دومین جشنواره فیلم فجر را مشاهده می‌کنید.

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