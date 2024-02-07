به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم «آسمان غرب» امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور عوامل فیلم و برخی از فرماندهان ارتش به عنوان مهمانان ویژه نشست برگزار شد.

قبل از نشست، با حضور مجتبی امینی دبیر جشنواره هفتمین روز از چهل‌ودومین دوره جشنواره فیلم فجر به یادبود بیتا فرهی بازیگر فقید سینما اختصاص پیدا کرد. در این آئین از دختردایی بیتا فرهی به نیابت از خانواده این هنرمند تقدیر شد.

سپس در ابتدای نشست حبیب والی نژاد تهیه کننده در سخنانی بیان کرد: من و دوستانم سعی کردیم بخشی از ایثار و تلاش‌های فرماندهان ارتش و مردم سرپل ذهاب و همه کسانی را که در این دوران تلاش کردند نشان دهیم. ابتدا طرح این کار را اردلان عاشوری یکی از دوستانم برای من تعریف کرد. طی این چهار سال ما بررسی کردیم و تا به نقطه تولید رسیدیم. در سال جدید با آقای عسگری کارگردان صحبت کردیم و پای آن ایستادیم.

وی اضافه کرد: ساخت این کار خیلی سخت بود و مثل معجزه می‌ماند از امیر موسوی، امیر قربانی، امیر سیاری و دوستان عقیدتی که همراه ما بودند و دوستان هوانیروز که اینجا هستند ممنونم دوستانی که مثل سربازان گمنام هستند. شاید در سینمای جنگ تا به حال چنین شرایطی فراهم نشده و لازم است از امیر طاهری و کسانی که این شرایط را مهیا کردند تا فیلم ساخته شود، تشکر کنیم. از دوستان قرارگاه غرب، امیر حسینی و امیر قاسمی که بسیار کمک کردند نیز ممنونم. دست تک تک اینها را می بوسم.

والی نژاد تصریح کرد: حمایت این کار بسیار مهم است، برای ساخت کاری به این عظمت حوزه هنری و سازمان سینمایی سوره و فارابی پای کار بودند و امیدواریم این کار را به نتیجه برسانیم و اکران شود.

محمد عسگری کارگردان درباره قصه فیلم گفت: برای نگارش فیلمنامه سراغ مقطعی رفتیم که همان ابتدای جنگ است. من ۲ مسیر برای نوشتن داشتم که ابتدا کتب، روایت‌ها و فایل‌های صوتی و تصویری را مطالعه کنم و یا گفت‌وگویی کنم درباره مهر ماه ۱۳۵۹ و همان یک ماه آغازین جنگ و با گفت‌وگوهایی که با همرزمان شهید شیرودی شکل گرفت مسیر برایم روشن شد و من به شخصیت شهید شیرودی بیشتر نزدیک شدم.

عسگری درباره واقعیت اتفاقات فیلم عنوان کرد: می‌توان گفت ۶۰ درصد وقایع واقعی است و بقیه تخیلی است که در همان راستاست و به زبان سینما تبدیل شده و دراماتیزه شده است.

وی اضافه کرد: براساس مصاحبه‌ها با همرزمان شهید شیرودی این فیلم شکل گرفت. اتفاقی که درباره ماشین دیده می‌شود واقعاً وجود داشته است. شیرودی وقتی مهمات نداشته و می فهمد تیمی که فرار می‌کند این حرکت را انجام می‌دهد و من هم کمی آن را سینمایی کردم و در قصه آوردم. من تمام تلاشم این بود که همه اتفاقات در مسیر زندگی رخ بدهد. من دوست داشتم دین خود را به هوانیروز ادا کنم و به این ترتیب بخشی از اتفاقات را وارد سینما کردم.

وی درباره اینکه چرا پیوست شخصیت شهید شیرودی با امام خمینی (ره) کمتر نمایش داده شده است، گفت: برای اینکه بگویید شخصیتی در درونش چه می‌گذرد همین یکی دو سکانس کافی است او عکسی از امام خمینی (ره) در وسیله پروازی خود دارد. دیالوگ‌هایی هم دارد و به نظرم همین‌ها برای فضای سینمایی کافی است.

میلاد کی مرام بازیگر فیلم در ابتدای سخنانش به ابوذر شیرودی پسر و همچنین دختر شهید شیرودی، مهدی همت فرزند علی همت، فرزند شهید سهیلیان و برخی دیگر از شهدا که فرزندانشان در سالن بودند، اشاره کرد و عوامل و حاضران در سالن ایستاده آنها را تشویق کردند.

وی سپس درباره تحقیق نسبت به شهید شیرودی عنوان کرد: این هشتمین شهیدی است که بازی می‌کنم. دو سه سال بود که فیلمنامه به من می‌رسید و من وقت نمی‌کردم تا اینکه با محمد عسگری درباره این فیلم حرف زدیم. تلاش کردیم نقش شبیه شهید شیرودی شود. فرزند ایشان اینجا هست و می‌تواند بگوید. فشار زیادی روی ما بود من چیزی را بازی می‌کردم که نمی‌دیدم. لحظات احساسی و برخورد او با همرزمانش و همه را باید درمی آوردم. همه تلاشم را داشتم که شبیه‌ترین تصویر به شیرودی باشم.

امیرحسین آرمان دیگر بازیگر فیلم نیز بیان کرد: یک جمله کلیشه بود که در این فیلم برایم معنا شد و اینکه نقش، من را پیدا کرد. هرچه جلوتر رفتیم سعی کردیم زوایایی از تصویر این شهید را بیشتر و بهتر بسازیم چون قول دادم این نقش را به گونه‌ای بازی کنم که شأن شهید حفظ شود.

وی اضافه کرد: من زمانی موهای خود را کوتاه کردم زودتر از دیگران خود را به آن منطقه فیلمبرداری رساندم و یک روز به محمد عسگری گفتم بگذار با لهجه آن را بگیریم و در نهایت اینگونه رخ داد. در کارنامه کاری خود به لحاظ تفاوتی که این نقش داشت و نقشی که از این بزرگوار بازی کردم خیلی خوشحال هستم.

آرمین رحیمیان نیز تصریح کرد: باعث افتخارم است که این نقش را بازی کردم. نکته‌ای درباره واقعیت‌هایی که گفته می‌شود بگویم؛ لزوماً سینما، دینی به واقعیت ندارد و اگر اتفاق مهمی از حیث دراماتیزه شدن پیش می‌آید آن اتفاق رخ داده است.

روح الله زمانی نیز عنوان کرد: خوشحالم در این دوره از جشنواره حضور داشتم. خیلی هم خوشحالم بخش خیلی خیلی کوچکی از این پروژه بودم. شهدا خیلی عزیز هستند.

علی برازنده فیلمبردار نیز در سخنانی یادآور شد: درباره حرکت دوربین استراتژی‌ای بود که از ابتدا با آقای عسگری همان را پیش گرفتیم. خیلی از سکانس‌ها قطع نشد و لانگ تیک گرفتیم.

میثم مولایی تدوینگر فیلم نیز تصریح کرد: ما از اردیبهشت ماه کار را شروع کرده و امروز صبح تمام شد. درباره تمپوی بالا و حتی کارگردانی و … صحبت کردیم. خود را در چالشی انداختیم و خواستیم نگاه متفاوت‌تری به جنگ‌ها داشته باشیم.

مسعود سخاوت دوست درباره آهنگسازی فیلم عنوان کرد: ما حدود سه ماه درباره موسیقی فیلم صحبت کردیم. سعی کردیم از تمام گونه‌های موسیقی استفاده کنیم. این فیلم سخت‌ترین کار من در جشنواره بود.

بهزاد جعفری طراح صحنه درباره طراحی صحنه گفت: برای من سخت بود لوکیشن ها را واقعی بسازم. سخت‌ترین صحنه ورودی شهر سرپل ذهاب بود زیرا باید در این فیلم این لوکیشن ساخته و تخریب می‌شد.

والی نژاد نیز در پایان توضیح داد: من از سال ۵۸ در ارتش خدمت کردم و اگر ارتش ما را همراهی نمی‌کرد این کار به این شکل ساخته نمی‌شد.