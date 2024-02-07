گاز به بیش از ۶۳۰۰ روستا و ۵۰ شهر دیگر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در آستانه چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی در این باره توضیح داد: درصد بهرهمندی خانوارهای شهری از گاز طبیعی به بیش از ۹۸.۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در همین بازه زمانی، تعداد ۸۳۶ هزار و ۴۲ انشعاب جدید گاز شهری و روستایی نصب شده است، ادامه داد: بر همین اساس، به تعداد کل مشترکان گاز نیز طی این مدت، ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۳۴۲ مشترک افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بهرهبرداری از خطوط جدید انتقال گاز طی بیش از دو سال خدمتگزاری دولت سیزدهم را ۱۴۷۲.۸ کیلومتر اعلام کرد و گفت: افزون بر این، با بهرهبرداری از ۵ ایستگاه تقویت فشار دیگر در همین بازه زمانی، تعداد کل این ایستگاهها نیز به ۹۱ مورد رسید.
چگنی در ادامه، از پیوستن ۱۶ نیروگاه دیگر به جمع نیروگاههای دریافتکننده گاز طی این مدت، سخن گفت و تصریح کرد: بدین ترتیب، تعداد نیروگاههای گازدار شده اکنون به ۱۰۲ نیروگاه رسیده و با گازرسانی به ۳۱۹۵ واحد صنعتی طی ۳۰ ماهه دولت سیزدهم، تعداد مصرفکنندگان عمده صنعتی گازرسانی شده تاکنون، ۳۲ هزار و ۵۱۸ واحد شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: طول شبکه گاز شهری و روستایی در کشور، هماکنون به ۴۴۶ هزار و ۳۱۰ کیلومتر رسیده که بیش از ۴۶ هزار کیلومتر آن، از تیر ماه ۱۴۰۰ تاکنون محقق شده است.
معاون وزیر نفت یادآور شد: در این مدت، با گازرسانی به ۶۳۵۴ روستا و ۵۰ شهر، درصد بهرهمندی خانوار گاز طبیعی شهری به ۹۸.۵۷، روستایی به ۸۶.۱۱ و بهرهمندی جمعیت شهری و روستایی قابل گازرسانی در کل کشور، به ۹۵.۵۴ درصد رسیده است.
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