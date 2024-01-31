راه اندازی پنج ایستگاه تقویت فشار گاز

به گزارش خبرگزاری مهر مجید چگنی مدیر عامل شرک ملی گاز با حضور در برنامه تلویزیونی گفت: یکی از افتخارات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه انرژی، به ویژه نفت و گاز، خودباوری و اتکا به خود است. تا قبل از انقلاب مدیریت منابع انرژی به دست مستشاران خارجی بود. پس از پیروزی انقلاب علی رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها، صنعت نفت و گاز پیشرفت روز افزون داشته است.

وی افزود: صنعت نفت، صنعت بسیار گسترده‌ای است از حوزه بالادستی گرفته که وظیفه استخراج نفت را به عهده دارد، تا حوزه پایین‌دستی که دربردارنده پالایشگاه‌های نفت و گاز هستند، همگی پیشرفت چشمگیری داشته اند.

وی در خصوص پیشرفت حوزه گاز بعد از انقلاب اسلامی گفت: تا پیش از انقلاب ما ۲ هزار کیلومتر خطوط انتقال پرفشار داشتیم که اکنون به بیش از ۳۹ هزار کیلومتر رسیده است.

به گفته این مقام مسؤول پیش از انقلاب ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه روستایی و شهری داشتیم در حالی که اکنون بیش از ۴۶۰ هزار کیلومتر شبکه شهری و روستایی در اقصی نقاط کشور وجود دارد، به طور کلی بیش از ۹۸.۵ درصد نقاط شهری و بیش از ۸۶ درصد نقاط روستایی از نعمت الهی گاز برخوردار هستند.

چگنی اظهار کرد: در راستای عدالت اجتماعی که از محورهای اصلی انقلاب اسلامی بوده، حتی در دورترین نقاط روستایی نیز دسترسی به گاز فراهم شده تا همگان بتوانند از این نعمت بهره ببرند. همچنین اکنون بیش از هزار و ۲۵۳ شهر و بیش از ۳۹ هزار و ۷۰۰ روستا از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: تعداد نیروگاه‌ها از ۱۸ به ۱۰۲ رسیده است. همچنین بیش از ۳۲ هزار صنعت عمده کشور از گاز بهره‌مند هستند. در واقع شرکت ملی گاز ایران یکی از معدود شرکت‌هایی است که بیش ۸۵ درصد از انرژی کشور را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأمین می‌کند.

معاون وزیر نفت در امور گاز خاطر نشان کرد: طی ۳۰ ماه اخیر، حدود ۶ هزار و ۳۵۴ روستا و ۵۰ شهر گازرسانی شدند. همچنین ۸۳۶ هزار انشعاب جدید داشتیم که مجموعاً باعث جذب حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ مشترک جدید شده است.

وی اضافه کرد: هزار و ۴۷۲ کیلومتر خطوط انتقال گاز جدید و ۵ ایستگاه تقویت فشار راه‌اندازی شده است. همچنین به ۱۶ نیروگاه جدید در ۳۰ ماه اخیر گاز رسانی شده است. همچنین ۳ هزار و ۱۹۵ صنعت عمده گاز رسانی شدند. علاوه بر آن ما ۴۴۶ هزار کیلومتر توسعه شبکه روستایی و شهری داشتیم که ۴۶ هزار کیلومتر آن مربوط به دولت سیزدهم است.