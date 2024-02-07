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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

فرماندار مهران خبر داد؛

تردد ۱۸ هزار نفر در مرز مهران/ ۱۵ گیت به پایانه عراق افزوده شد

تردد ۱۸ هزار نفر در مرز مهران/ ۱۵ گیت به پایانه عراق افزوده شد

ایلام-فرماندار مهران با اشاره به تردد ۱۸ هزار نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در مرز مهران،گفت: برای سهولت در تردد زوار ۱۵ گیت در پایانه عراق اضافه شده است.

علی عباس شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۲۴ دیشب تا کنون بیش ۱۸ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته‌اند

شفیعی فرماندار مهران گفت: علت توقف و تجمع زائران در مرز آماده نبودن زیرساخت‌های کشور عراق بوده که هم اکنون در حال رایزنی با طرف عراقی برای رفع این مشکل هستیم.

افزایش ۱۵ گیت برای خروج زوار در کشور عراق

پیرو کندی تردد زوار در مرز مهران نشستی با مسئولان مرزبانی کشور عراق در پایانه مرزی مهران برگزار شد که مصوب شد در همین راستا ۱۵ گیت برای سهولت در تردد زوار از سوی کشور عراق بازگشایی شود

هم اکنون تردد در این پایانه به آسانی انجام می‌شود.

کد مطلب 6017919

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