به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام و نتخاب رشته در مرحله پذیرش ظرفیت خالی مانده در رشته‌های تحصیلی دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.